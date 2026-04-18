Cách để tránh bỏ quên trẻ nhỏ trên ô tô

Trẻ lớn hơn một chút có thể được trang bị kỹ năng kêu cứu hoặc tự thoát ra khỏi ô tô khi bị bỏ quên, còn với trẻ dưới 3 tuổi, tất cả phụ thuộc vào người lớn.

Chỉ có thể phòng tránh nguy cơ bỏ quên trẻ nhỏ nếu người lớn hình thành được một số thói quen an toàn và bỏ suy nghĩ rằng “chỉ xuống xe vài phút sẽ quay lại ngay”.

Không nên để trẻ nhỏ ở một mình trong xe, dù chỉ vài phút (Ảnh minh họa: Getty).

Dưới đây là gợi ý một số biện pháp giúp phòng tránh nguy cơ tai nạn do người lớn bỏ quên trẻ trên ô tô:

Luôn kiểm tra ghế sau trước khi rời xe

Hãy hình thành thói quen mở cửa sau và nhìn toàn bộ hàng ghế sau trước mỗi lần tắt máy, dù bạn có chở trẻ nhỏ đi cùng hay không.

Đặt vật dụng quan trọng ở ghế sau

Hãy để những thứ bắt buộc phải lấy khi xuống xe ngay cạnh chỗ bé ngồi ở hàng ghế sau, ví dụ như điện thoại, túi xách, ví, thẻ nhân viên, chìa khóa nhà, laptop... Như vậy, bạn buộc phải mở cửa sau trước khi rời xe.

Đặt đồ của bé ở ghế trước

Khi nhìn thấy đồ của bé, ví dụ như túi bỉm, bình sữa, chăn, đồ chơi..., ở ghế trước, bạn sẽ nhớ rằng đang có trẻ trên xe.

Sự xác nhận của người chăm sóc

Nếu gửi trẻ cho ông bà, hoặc ở trường, hãy thỏa thuận trước về việc nhắn tin, gọi điện khi không thấy trẻ tới.

Hãy có lưu ý đặc biệt khi thay đổi lịch trình

Nhiều vụ việc trẻ bị bỏ quên trên xe dẫn tới tử vong xảy ra khi người không thường đưa trẻ hôm đó lại đưa trẻ đi, hoặc thay đổi tuyến đường quen thuộc. Do đó, khi có thay đổi, hãy áp dụng các biện pháp tự nhắc mình, như dán giấy note trên vô-lăng, đặt định vị đến trường, cài đặt lịch nhắc, chuông báo thức trên điện thoại...

Ưu tiên sử dụng xe có tính năng cảnh báo ghế sau

Nhiều xe hiện nay có tính năng phát hiện người ngồi hàng ghế sau, hoặc cảm biến phát hiện chuyển động trong cabin... Do đó, khi mua xe gia đình, hãy ưu tiên các tính năng này.

Không bao giờ để trẻ một mình trong xe

Dù chỉ có ý định xuống xe vài phút, cũng không nên để trẻ nhỏ một mình trong ô tô khi trẻ chưa đủ lớn để có kỹ năng tự thoát hiểm hoặc khi trẻ đang ngủ say.

Dù bạn chỉ rời xe một phút để mua đồ cũng nguy hiểm, vì việc bất ngờ có thể xảy ra, trong khi nhiệt độ bên trong xe sẽ tăng rất nhanh, khiến trẻ dễ bị ngạt, sốc nhiệt, nhất là vào mùa hè nắng nóng. Ngoài ra, còn có nguy cơ trôi xe, hoặc trẻ nhỏ nghịch các nút bấm gây kẹt cửa.

Với người ngoài, nếu thấy trẻ nhỏ ở một mình trên bất kỳ chiếc ô tô nào, cần thực hiện ngay một trong các hành động như tìm chủ xe, gọi cấp cứu, công an...