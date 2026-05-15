Chính sách về xe điện của Malaysia do Bộ Thương mại và Công nghiệp (MITI) nước này ban hành. Mục tiêu mà cơ quan này muốn hướng đến là khuyến khích sản xuất xe điện tại Malaysia và đa dạng hóa sự hợp tác với các doanh nghiệp địa phương.

“Chúng tôi muốn các nhà sản xuất ô tô nước ngoài hợp tác với các công ty cung cấp phụ tùng tại Malaysia, qua đó giúp nâng cao năng lực và định vị Malaysia trở thành một nước xuất khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô. Ngoài ra, đây là bước chuẩn bị cho tương lai của xe tự lái”, Thứ trưởng Sim Tze Tzin cho biết.

Malaysia vừa ra quy định siết hoạt động nhập khẩu xe điện để ưu tiên thúc đẩy sản xuất nội địa (Ảnh: Paultan).

Theo đó, trọng tâm của chính phủ Malaysia là xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh cho xe điện, bao gồm sản xuất, chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực…

Ông Sim Tze Tzin chỉ ra rằng ngành công nghiệp ô tô tại Malaysia đóng góp khoảng 80 tỷ đến 95 tỷ RM (20-24 tỷ USD) vào GDP nước này trong năm 2025 và tạo công việc cho 750.000 lao động.

Xe điện của MG được lắp ráp tại Malaysia (Ảnh: Paultan).

Thương hiệu Perodua của Malaysia hiện hợp tác với 190 nhà cung cấp, trong khi Proton có mạng lưới 116 nhà cung cấp. Hai nhà sản xuất ô tô này đã chi gần 15 tỷ RM (3,8 tỷ USD) cho các công ty phụ tùng nội địa. Malaysia hiện có hơn 640 nhà sản xuất phụ tùng ô tô.

Bên cạnh đó, vị Thứ trưởng này cũng cho rằng những quy định mới về xe điện nhập khẩu sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô trong nước.

“Nếu muốn có xe điện giá 100.000-200.000 RM (tương đương 25.000-50.000 USD), các hãng ô tô nước ngoài có thể kết hợp với doanh nghiệp trong nước để lắp ráp xe tại Malaysia”, ông Sim Tze Tzin nói.

Các hãng xe điện nước ngoài buộc phải xây dựng nhà máy tại Malaysia hoặc hợp tác với các nhà sản xuất trong nước để có thể bán xe điện với mức giá cạnh tranh tại thị trường này.

Nhà máy của Chery tại Malaysia (Ảnh: Paultan).

Một số thương hiệu ô tô Trung Quốc đã ký hợp đồng lắp ráp ô tô điện với các nhà sản xuất địa phương. Ví dụ, MG hiện lắp mẫu xe thuần điện S5 tại nhà máy Mekala. Đây cũng là nơi lắp ráp xe cho các thương hiệu Trung Quốc như GMW, Xpeng hay BAIC.

Trong khi đó, Chery hiện lắp ráp mẫu Omoda E5 tại nhà máy Inokom tại Kulim, Malaysia. Thương hiệu Trung Quốc này cũng đang trong quá trình hoàn thiện nhà máy riêng tại Shah Alam, Malaysia.

Zeekr, thương hiệu xe sang của Geely, cũng đã thông báo sẽ xây dựng nhà máy tại Tanjong Malim, Malaysia.

Mới đây, MITI đã ban hành quy định mới đối với ô tô điện nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) vào thị trường này. Theo đó, xe điện nhập khẩu vào Malaysia phải đáp ứng quy định về giá CIF khai báo (giá xe, phí bảo hiểm, cước vận chuyển) và công suất tối thiểu.

Cụ thể, xe điện nhập khẩu vào Malaysia phải có giá CIF không dưới 200.000 RM (tương đương 50.000 USD) và công suất tối thiểu phải đạt 180kW (tương đương 241 mã lực). Quy định mới này không áp dụng đối với xe điện đã được nhập khẩu và đang trên đường vận chuyển đến Malaysia.

Với việc áp dụng quy định mới từ ngày 1/7, các mẫu xe điện giá rẻ, thậm chí một số mẫu xe tầm trung, sẽ không được nhập khẩu vào thị trường Malaysia. Quy định này ảnh hưởng đáng kể đến các nhà sản xuất ô tô cũng như người dùng.