Các HEAD xuất sắc trong hoạt động đào tạo An toàn giao thông quý IV/2025

Tiên phong trong các hoạt động về an toàn giao thông, hướng tới “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045 của Chính phủ, cũng như “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda” vào năm 2050 của Honda toàn cầu, Honda Việt Nam (HVN) và hệ thống gồm hơn 800 cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) đã tích cực triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các chương trình tuyên truyền cùng với các hoạt động đào tạo an toàn giao thông.

HEAD Đức Ân 1 nhận giải xuất sắc đào tạo an toàn giao thông trong quý IV/2025.

Trong quý IV/2025, HVN ghi nhận những đóng góp của các HEAD trong hoạt động đào tạo an toàn giao thông và tuyên dương các HEAD có hoạt động tích cực nhất trên khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Nhân viên HEAD Vĩnh Hòa 1 tổ chức đào tạo an toàn giao thông.

Các HEAD duy trì các hoạt động như tư vấn lời khuyên an toàn trước khi giao xe (PDSA) và hướng dẫn trải nghiệm các tình huống giao thông trên máy tập lái xe (RT).

Bên cạnh đó, các HEAD còn tích cực phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành địa phương triển khai đào tạo kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho đoàn viên thanh niên, người dân địa phương và học sinh các cấp, đặc biệt là học sinh Trung học phổ thông - thông qua các chương trình đào tạo lái xe gắn máy an toàn.

HEAD Vũ Hoàng Lê 1 thực hiện tuyên truyền và hướng dẫn lái xe an toàn tại Học viện an ninh nhân dân.

Những nỗ lực này đã góp phần lan tỏa kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, hình thành ý thức và thói quen lái xe văn minh trong thế hệ trẻ.

Chỉ riêng trong quý IV/2025, đã có gần 2.000 chương trình về an toàn giao thông được triển khai, thu hút gần 1,5 triệu học viên tham gia trên toàn quốc.

Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của mỗi HEAD trong việc nâng cao ý thức tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông cho cộng đồng, mà còn tạo nền tảng vững chắc để các hoạt động tuyên truyền và đào tạo an toàn giao thông tiếp tục được duy trì, mở rộng và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới một tương lai giao thông an toàn và bền vững.