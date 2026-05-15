BYD và Huawei phô diễn công nghệ ô tô đi bằng 3 bánh

Các hãng xe Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng khả năng của hệ thống treo chủ động hoàn toàn. Ví dụ mới nhất là mẫu Denza B8 (Fang Cheng Bao Bao 8) bản Flash Charge Edition của BYD ra mắt cùng hệ thống treo Yunnian-P Ultra mới.

Trong buổi trình diễn dành cho truyền thông tại trường thử địa hình của BYD, chiếc SUV có thể nhấc một bánh xe lên khỏi mặt đất nhưng vẫn tiếp tục di chuyển ở tốc độ giới hạn với 3 bánh còn lại.

Mẫu Denza B8 của BYD có thể nhấc một bánh xe khỏi mặt đất và di chuyển bằng 3 bánh (Ảnh: Autohome).

BYD cho biết, hệ thống treo Yunnian-P Ultra bổ sung 3 tính năng cơ bản, gồm: tự thoát hiểm khi nhấc bánh, thay lốp bằng cách nâng bánh và chế độ di chuyển bằng 3 bánh.

Ở chế độ thay lốp, hệ thống treo sẽ nâng từng bánh lên, giúp lốp treo lơ lửng mà không cần dùng kích truyền thống. BYD cho biết quá trình nâng bánh diễn ra trong chưa đầy một phút. Tuy nhiên, màn trình diễn thực tế cho thấy việc thay lốp hoàn tất sau 1 phút 56 giây.

Theo công bố của hãng, hệ thống treo này có thể tạo lực nâng lên tới 9 tấn. BYD cũng mô phỏng tình huống bánh xe lún trong cát sâu, sau đó, tài xế dùng khả năng điều chỉnh độ cao hệ thống treo để lấy lại độ bám và thoát khỏi tình trạng sa lầy.

Chế độ chạy bằng 3 bánh bị giới hạn tốc độ 15km/h, chủ yếu phục vụ các tình huống khẩn cấp ở tốc độ thấp hoặc vượt địa hình khó. Trong phần trình diễn, chiếc Denza B8 có thể vượt qua các cầu mô phỏng gồ ghề bằng cách nâng từng bánh nhằm tránh để gầm xe chạm vật cản.

Bản Flash Charge Edition của Denza B8 cũng được bổ sung khoảng 200km phạm vi chạy điện theo chuẩn CLTC và cập nhật phần mềm nội thất DiLink 5.0.

Trước đó, phiên bản này được công bố giá khởi điểm 419.800 nhân dân tệ (khoảng 61.600 USD, tương đương 1,63 tỷ đồng), trong khi Denza B5 Flash Charge Edition có giá từ 305.800 nhân dân tệ (44.900 USD, tương đương 1,2 tỷ đồng).

Aito M9 cũng trình diễn khả năng vận hành bằng 3 bánh tại Trung Quốc (Ảnh chụp màn hình).

Theo trang IThome, Aito (thương hiệu được Huawei hậu thuẫn) cũng trình diễn tính năng tương tự trên mẫu M9 mới. Các video do nhiều blogger Trung Quốc chia sẻ cho thấy chiếc SUV có thể nhấc một bánh trước lên khỏi mặt đất mà vẫn giữ được khả năng vận hành ổn định ở tốc độ thấp với 3 bánh còn lại.

Huawei cho biết tính năng này được hỗ trợ bởi bộ khung gầm thông minh chủ động hoàn toàn của mẫu M9, có khả năng chủ động điều chỉnh hệ thống treo tùy theo điều kiện mặt đường. Phiên bản M9 mới hiện có giá đặt trước khởi điểm 499.800 nhân dân tệ (73.400 USD, tương đương 1,94 tỷ đồng).

Trong khi đó, Li Auto cũng giới thiệu các tính năng tương tự trên mẫu L9 Livis mới, sử dụng hệ thống treo thủy lực chủ động hoàn toàn điện áp 800V. Hệ thống này hỗ trợ nâng từng bánh độc lập, thay lốp và tự cứu hộ khi đi địa hình, như hãng từng trình diễn qua video.

Hệ thống treo chủ động Livis của Li Auto trình diễn khả năng nâng một bánh để thay lốp (Ảnh: CNC).

Li Auto cho biết hệ thống treo phản hồi chỉ trong vài mili giây và có thể điều khiển độc lập cả 4 bánh mà không cần thanh cân bằng chống lật truyền thống.

Các hãng xe Trung Quốc ngày càng xem hệ thống treo chủ động là yếu tố tạo khác biệt công nghệ trên các mẫu SUV cao cấp và xe địa hình.

Tuy nhiên, mỗi hãng đang theo đuổi hướng phát triển riêng. Li Auto và Aito sử dụng hệ thống treo thủy lực chủ động hoàn toàn, trong khi mẫu Yangwang U7 của BYD áp dụng hệ thống điện từ Yunnian-Z, điều khiển chuyển động treo trực tiếp mà không cần dầu thủy lực.

Nhiều hệ thống hiện nay đã tích hợp các tính năng như nâng bánh, hỗ trợ thay lốp, cân bằng thân xe và vượt chướng ngại vào một nền tảng điều khiển khung gầm thống nhất, hướng tới cả SUV hạng sang lẫn các dòng xe off-road chuyên dụng.