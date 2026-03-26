BYD Dolphin lăn bánh hơn 6.800km, rao bán lỗ gần 200 triệu đồng

Ra mắt Việt Nam cùng các “đàn anh” vào giữa năm 2024, BYD Dolphin cũng như nhiều mẫu xe điện Trung Quốc khác đều gặp rào cản chính là khuyết thiếu trạm sạc công cộng, từ đó tác động tới sức tiêu thụ. Yếu tố này ảnh hưởng tới tính thanh khoản của các sản phẩm này trên thị trường ô tô đã qua sử dụng.

Chiếc BYD Dolphin trong bài viết này đang được rao bán tại TPHCM. Người bán cho biết xe được đăng ký vào cuối năm 2024, mới đi hơn 6.800km và có giá sang nhượng là 486 triệu đồng.

Trong tầm tiền này nếu mua xe mới, người dùng chỉ có thể tiếp cận được các dòng xe xăng cỡ A, hoặc xe cỡ B số sàn.

BYD Dolphin 2024 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, ngoại thất của xe khá mới do ít sử dụng (Ảnh: Long Tran).

So với giá trị xe lúc mới, chiếc BYD Dolphin này mất giá tới gần 200 triệu đồng, tương đương gần 29% giá trị xe, dù sử dụng hơn 1 năm. Mẫu hatchback thuần điện cỡ B này có giá bán lẻ đề xuất là 659 triệu đồng, tuy được miễn 100% lệ phí trước bạ do là xe điện nhưng chủ nhân đầu tiên vẫn phải đóng 20 triệu đồng phí đăng ký biển số.

Chưa kể, chủ nhân trước đó đã "đầu tư" một khoản tiền dán phim cách nhiệt, bảo hiểm thân vỏ 2 năm, phủ ceramic, thảm sàn…

BYD Dolphin 2024 được trang bị mô-tơ điện có công suất 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 180Nm. Với bộ pin 44,9kWh, xe có phạm vi hoạt động lên đến 405km sau mỗi lần sạc đầy (Ảnh: Long Tran).

Giới chuyên gia lý giải, có hai nguyên nhân chính khiến chiếc BYD Dolphin trên tụt giá như vậy sau một thời gian sử dụng ngắn.

Đầu tiên là cộng đồng người dùng không nhiều, khiến xe cần giảm giá sâu để tìm chủ mới.

Thứ hai, có thông tin BYD Dolphin sắp được nâng cấp tại Việt Nam, chuyển từ nhập khẩu Trung Quốc sang Thái Lan, hứa hẹn có giá bán “mềm” hơn. Phía đại lý cho biết, giá bán lẻ đề xuất của Dolphin 2026 dự kiến có thể rẻ hơn gần 100 triệu đồng so với phiên bản hiện hành.

Nội thất của BYD Dolphin 2024 mang sắc màu trẻ trung, năng động (Ảnh: Long Tran).

Ngoài ra, hệ thống pin của BYD Dolphin 2026 sẽ được nâng cấp lên mức 50,25kWh và nhờ đó, xe có khả năng di chuyển tối đa 435km sau mỗi lần sạc đầy. So với phiên bản hiện hành, quãng đường này dài hơn 30km.

Thiết kế của Dolphin mới không có nhiều thay đổi, vóc dáng tổng thể của xe có phần mềm mại hơn khi lược bớt những đường nét góc cạnh. Dự kiến, phiên bản mới của mẫu hatchback thuần điện cỡ B này sẽ được giới thiệu trong tháng 4.