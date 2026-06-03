Bộ đôi SUV chủ lực với nền tảng khung gầm CMA của Lynk & Co tại Việt Nam

Điểm chung trên hai mẫu SUV của Lynk & Co đều sử dụng nền tảng khung gầm CMA (Compact Modular Architecture) - kiến trúc khung gầm nổi tiếng do Geely và Volvo đồng phát triển cho các dòng xe cao cấp của Lynk & Co.

Đây cũng là nền tảng sử dụng chung với các dòng xe an toàn cao cấp của Volvo trên toàn cầu, kết hợp chất công nghệ và bản sắc riêng biệt của Lynk & Co, hướng đến trải nghiệm lái tiên phong, mang chất châu Âu, độ an toàn cao và khả năng tích hợp công nghệ điện hoá tiên tiến.

Trong đó, Lynk & Co 08 EM-P đại diện cho sự cấp tiến, hướng đến tương lai di chuyển mới, phục vụ nhóm khách hàng yêu chất công nghệ. Lynk & Co 01 mang bản sắc riêng, ưu tiên gìn giữ trải nghiệm SUV động cơ đốt trong truyền thống, nhưng được nâng cấp bằng nền tảng công nghệ châu Âu.

Lynk & Co 08 EM-P - SUV tiên phong cho kỷ nguyên xe điện hoá

Lynk & Co 08 EM-P được hãng ra mắt lần đầu dưới dạng xe ý tưởng mang tên “The Next Day” vào năm 2022, hé lộ ngôn ngữ thiết kế thế hệ mới, được hãng áp dụng cho toàn bộ dải sản phẩm trong tương lai. Sau đó, phiên bản thương mại chính thức ra mắt thị trường toàn cầu vào tháng 3/2023.

Với nền tảng EM-P Super Hybrid, Lynk & Co 08 EM-P không đơn thuần là mẫu SUV tiết kiệm nhiên liệu, mà giống như tuyên ngôn của Lynk & Co trong giai đoạn chuyển tiếp giữa xe động cơ đốt trong và thuần điện.

Hệ truyền động điện hóa hiệu năng cao của mẫu SUV cỡ D này có khả năng phối hợp linh hoạt giữa động cơ xăng, motor điện và pin dung lượng lớn. Theo đó, ngoài việc sở hữu khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, Lynk & Co 08 EM-P còn tập trung nhiều vào trải nghiệm vận hành mạnh mẽ, phản hồi nhanh và cảm giác lái liền mạch như xe điện, nhưng không cần phụ thuộc hạ tầng trạm sạc như xe thuần điện.

Bên trong Lynk & Co 08 EM-P (Ảnh: Lynk&Co).

Thiết kế của Lynk & Co 08 EM-P cũng phản ánh rõ triết lý này. Ngôn ngữ “The Next Day” với dải đèn LED tách lớp, bề mặt thân xe tối giản, khoang nội thất thiên về trải nghiệm công nghệ cao khiến mẫu SUV mang hơi hướng concept (ý tưởng) hơn là một chiếc SUV truyền thống.

Lynk & Co 08 EM-P mở đầu chiến lược điện hóa các dòng xe của hãng (Ảnh: Lynk&Co).

Tại Việt Nam, Lynk & Co 08 EM-P mở đầu chiến lược điện hóa của hãng và được giới chuyên gia trong nước vinh danh “SUV cỡ D của năm” tại Car Choice Award. Mẫu xe thu hút sự chú ý nhờ công nghệ plug-in hybrid và định vị là SUV công nghệ cao dành cho khách hàng muốn trải nghiệm điện hóa nhưng chưa sẵn sàng chuyển sang xe thuần điện.

Trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng toàn cầu, Lynk & Co 08 EM-P đóng vai trò cầu nối giữa hiện tại và tương lai.

Lynk & Co 01 - trải nghiệm SUV truyền thống mang chất châu Âu

Nếu Lynk & Co 08 EM-P đại diện cho tương lai điện hóa, thì Lynk & Co 01 lại là mẫu xe thể hiện rõ DNA SUV truyền thống của hãng. Đây cũng là dòng xe đầu tiên được Lynk & Co đưa ra thị trường toàn cầu và là sản phẩm có vai trò quan trọng, giúp định vị thương hiệu cao cấp tại châu Âu.

Lynk & Co 01 thuộc phân khúc SUV cỡ C, phát triển trên nền tảng CMA. Thay vì cạnh tranh bằng giá bán như nhiều SUV Trung Quốc, mẫu xe được định vị theo hướng cao cấp hơn, tập trung vào trải nghiệm lái, công nghệ an toàn và chất lượng hoàn thiện. Xe trang bị động cơ Drive-E 2.0TD T4 Evo Turbo, công suất tối đa 215 mã lực tại ngưỡng tua máy 5.000 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại 325 Nm. Hộp số tự động 8 cấp.

Để chinh phục nhóm khách hàng châu Âu, Lynk & Co 01 sử dụng nền tảng khung gầm CMA với hệ thống treo trước MacPherson, treo sau dạng thanh cân bằng. Mang DNA công nghệ của thương hiệu, mẫu SUV cỡ C được tích hợp đa dạng lượng công nghệ an toàn, loạt tính năng cao ADAS như: kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái khi ùn tắc, cảnh báo va chạm, đèn pha tự động, phanh khẩn cấp, phát hiện người đi bộ và kiểm soát phanh khi vào cua…

Mẫu Lynk & Co 01 (Ảnh: Lynk&Co).

Tại Việt Nam, Lynk & Co 01 được xem là mẫu xe giúp thương hiệu xây dựng hình ảnh ban đầu ở phân khúc SUV. Dù cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh từ Nhật Bản và Hàn Quốc, mẫu xe này vẫn tạo dấu ấn nhờ phong cách thiết kế châu Âu, nền tảng kỹ thuật kế thừa từ Geely - Volvo và khả năng vận hành mạnh mẽ trong phân khúc.

Quan trọng hơn, Lynk & Co 01 cho thấy hãng đang thay đổi định nghĩa về SUV truyền thống: không chỉ nhiều công nghệ, mà còn phải mang lại cảm giác lái và trải nghiệm sử dụng mang tính toàn cầu.

Từ Lynk & Co 01 đến Lynk & Co 08 EM-P, chiến lược của Lynk & Co đang dần định hình rõ nét tại thị trường toàn cầu và Việt Nam. Nếu Lynk & Co 08 EM-P thể hiện tinh thần tiên phong và phát triển bền vững, thì Lynk & Co 01 mang đến trải nghiệm SUV đậm chất châu Âu truyền thống. Hai mẫu SUV cao cấp này được kết nối bởi nền tảng khung gầm CMA danh tiếng - nền tảng cốt lõi trong tham vọng toàn cầu hóa của Lynk & Co.