BMW: Người trẻ không thích dùng nút bấm trên ô tô

Sự thay đổi triệt để của BMW

Trên các xe BMW mới nhất, như iX3 phát triển trên nền tảng Neue Klasse, các nút điều khiển điều hòa vật lý đã biến mất. Bên trong mẫu SUV điện cỡ trung mới này chỉ còn một cụm nút bấm vật lý nhỏ trên bệ trung tâm và không có nút bấm nào trên táp-lô; phần lớn chức năng được điều khiển thông qua màn hình cảm ứng hoặc bằng giọng nói.

BMW đang đặt cược rằng người lái đã sẵn sàng từ bỏ những nút bấm truyền thống để bắt đầu "trò chuyện" với ô tô.

Theo BMW, đây không đơn thuần là quyết định mang tính thẩm mỹ của các nhà thiết kế. Thay vào đó, hãng xe Đức cho rằng sự thay đổi này xuất phát từ xu hướng tương tác với công nghệ trong xã hội, đặc biệt là ở nhóm khách hàng trẻ.

BMW cho rằng người trẻ ngày càng quen dùng màn hình cảm ứng và tính năng điều khiển bằng giọng nói trên ô tô (Ảnh: BMW).

"Ô tô không phải là một sản phẩm độc lập, mà là một phần của những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta trong xã hội. Chúng tôi có thể thấy rằng điều khiển bằng giọng nói và cảm ứng đang ngày càng trở nên phổ biến. Có lẽ đây cũng là vấn đề mang tính thế hệ", ông Vikram Pawah, CEO BMW Group Australia, chia sẻ.

"Có thể thấy nhiều người thuộc thế hệ trẻ hơn, khoảng 45 tuổi trở xuống, tiếp cận và sử dụng những công nghệ này nhanh hơn, từ giọng nói đến cảm ứng. Họ muốn mọi thứ được thực hiện nhanh chóng và thường xuyên làm nhiều việc cùng lúc", ông nói.

Trợ lý giọng nói trên mẫu iX3 mới đã có thể hiểu những câu lệnh mà một hệ thống tương tự cách đây 10 năm khó có thể xử lý. BMW cũng không quá lo ngại về phản ứng tiêu cực, bởi hãng từng vượt qua một cuộc tranh cãi lớn liên quan đến việc thay đổi cách người dùng tương tác với ô tô.

"Mọi người có xu hướng cảm thấy không thoải mái trước những thay đổi lớn", bà Leanne Blanckenberg, Giám đốc truyền thông BMW Group Australia, nói.

Bà nhắc lại màn ra mắt gây nhiều tranh cãi của hệ thống iDrive nguyên bản vào năm 2001 và cho biết giờ đây, khái niệm này đã trở nên phổ biến trong toàn ngành công nghiệp ô tô.

Các hãng đưa nút bấm trở lại

Một số đối thủ của BMW đã đi xa hơn trên con đường "màn hình hóa", rồi nay bắt đầu quay trở lại với các nút bấm. Hyundai từng thừa nhận các nhóm khách hàng tham gia khảo sát tại Mỹ cảm thấy "căng thẳng, khó chịu và bực bội" khi không thể nhanh chóng điều khiển các chức năng thông qua nút bấm. Do đó, hãng quyết định đưa nhiều nút điều khiển vật lý trở lại khoang nội thất.

Mercedes-Benz cũng thừa nhận rằng hãng đã đi quá xa trong việc loại bỏ các nút bấm vật lý khỏi nội thất.

Volkswagen có động thái "quay xe" rõ ràng hơn. Sau những chỉ trích về việc quá lạm dụng màn hình cảm ứng trên Golf và ID.4, các mẫu xe mới hơn như ID. Polo đã được bổ sung nhiều nút bấm vật lý trên cụm điều khiển trung tâm.

Khoang lái của mẫu ID. Polo có nhiều nút bấm vật lý (Ảnh: Volkswagen).

Hãng xe Đức cũng loại bỏ các phím cảm ứng từng gây tranh cãi trên vô-lăng, thay bằng những nút bấm cơ học, có phản hồi xúc giác rõ ràng.

Tuy nhiên, không nhà sản xuất ô tô nào kể trên từ bỏ chức năng điều khiển bằng giọng nói. Tương tự BMW, các hãng Hyundai, Mercedes-Benz và Volkswagen đều đang phát triển các trợ lý ảo thông minh hơn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự khác biệt ngày càng nằm ở quan điểm về vai trò của công nghệ: Liệu tính năng điều khiển bằng giọng nói và màn hình nên bổ trợ cho các nút bấm vật lý, hay thay thế hoàn toàn chúng. Trung Quốc có thể sẽ đưa ra câu trả lời cho vấn đề này bằng các quy định mới.

Theo những quy định dự kiến có hiệu lực từ năm sau, hơn một chục chức năng, bao gồm đèn xi-nhan, đèn pha, cần gạt nước, đèn cảnh báo nguy hiểm và điều khiển hộp số, sẽ phải có bộ điều khiển vật lý cố định bên ngoài màn hình. Các bộ điều khiển này cũng phải có phản hồi xúc giác hoặc âm thanh.