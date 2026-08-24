Tình huống diễn ra vào sáng 22/8 trên cầu Vĩnh Thịnh, tỉnh Phú Thọ và được camera hành trình của một ô tô đi phía sau ghi lại.

Theo đó, trong điều kiện trời mưa, chiếc xe con màu trắng đã bất ngờ di chuyển từ làn bên phải sang trái, khiến tài xế xe tải đánh lái lao sang làn đối diện để tránh va chạm, đúng lúc có xe container đi tới từ hướng ngược lại.

May mắn là tài xế xe tải đã kịp thời đánh lái, đưa xe sát về phía thành cầu bên trái. Đồng thời, không có xe máy nào đi tới từ hướng ngược lại, nên không xảy ra va chạm.

Bị ô tô con tạt đầu tranh đường, xe tải lao sang làn ngược chiều (Video: CTV).

Về kỹ năng lái xe tham gia giao thông, khi có nhu cầu chuyển làn, tài xế cần quan sát phía sau và làn bên cạnh, bật đèn xi-nhan để báo hiệu và chỉ chuyển làn khi thấy đủ khoảng cách an toàn, đồng thời các phương tiện ở làn bên cạnh có dấu hiệu giảm tốc độ để nhường đường. Cần tuyệt đối tránh việc chuyển làn đột ngột hoặc chạy ép sát, tạt đầu xe khác để chuyển làn.

Khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế nên cố gắng giữ thẳng lái, thay vì giật mình đánh lái tránh, nhất là trong trường hợp đánh lái khiến xe lao sang làn đường ngược chiều, vì như vậy dễ dẫn tới tai nạn.