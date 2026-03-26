Before All thử nghiệm công nghệ pin ngâm nước, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ lõi

Thử nghiệm pin ngâm nước gây chú ý

Tại buổi workshop (hội thảo) và họp báo giới thiệu công nghệ, Before All đã thực hiện màn thử nghiệm trực quan khi đưa bộ pin xe điện vào môi trường nước. Sau quá trình thử nghiệm, hệ thống vẫn có thể vận hành ổn định, cho thấy khả năng chống chịu trong điều kiện thực tế.

Trong bối cảnh nhiều người dùng vẫn lo ngại về độ an toàn của xe điện khi gặp mưa lớn hoặc ngập nước, những thử nghiệm dạng này mang ý nghĩa kiểm chứng trực tiếp, giúp tăng mức độ tin tưởng đối với công nghệ pin.

Buổi trình diễn pin xe điện ngâm nước diễn ra tại Hà Nội (Ảnh: Tuấn Nghĩa Group).

Công nghệ pin LFP và tiêu chuẩn an toàn

Theo thông tin từ doanh nghiệp, Before All đang sử dụng công nghệ pin LFP (Lithium Iron Phosphate) - một trong những dòng pin được đánh giá cao về độ ổn định nhiệt và độ an toàn.

Hệ thống pin được sản xuất tại nhà máy riêng với quy mô khoảng 6.000m², công suất 200.000 bộ mỗi năm, cho phép doanh nghiệp kiểm soát chất lượng từ khâu sản xuất đến hoàn thiện sản phẩm.

Buổi trình diễn pin xe điện ngâm nước nhận được sự quan tâm của nhiều khách mời (Ảnh: Tuấn Nghĩa Group).

Pin của hãng đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, cho phép hoạt động trong điều kiện môi trường ẩm ướt hoặc có nước trong thời gian nhất định mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

Ngoài ra, hệ thống còn được tích hợp các lớp bảo vệ thông minh nhằm kiểm soát nhiệt độ, dòng điện và đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

Hiệu suất vận hành và trải nghiệm thực tế

Không chỉ dừng lại ở yếu tố an toàn, pin trên các mẫu xe điện Before All còn được thiết kế để tối ưu hiệu suất sử dụng. Với dải pin 48V đến 76.8V - 40Ah, xe có thể đạt quãng đường di chuyển khoảng 130-150km sau mỗi lần sạc đầy.

Đây là mức quãng đường phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày tại đô thị, đặc biệt đối với nhóm khách hàng văn phòng, sinh viên hoặc người làm dịch vụ.

Mẫu xe điện tại hệ thống cửa hàng đại lý Before All (Ảnh: Tuấn Nghĩa Group).

Bên cạnh đó, chính sách bảo hành pin lên tới 6 năm, cùng cam kết đổi mới trong những năm đầu sử dụng, cũng là một trong những yếu tố giúp người dùng yên tâm hơn khi lựa chọn xe điện.

Một điểm nổi bật trong chiến lược của Before All là không chỉ tập trung vào sản phẩm, mà còn đầu tư vào hệ sinh thái sử dụng.

Dây chuyền sản xuất và lắp ráp tại nhà máy Before All (Ảnh: Tuấn Nghĩa Group).

Đại diện doanh nghiệp cho biết đang phát triển hệ thống trạm sạc nhanh tại các khu vực đô thị và đại lý, nhằm rút ngắn thời gian sạc và tăng tính tiện lợi cho người dùng. Điều này được xem là bước đi cần thiết trong bối cảnh hạ tầng sạc vẫn là rào cản lớn đối với thị trường xe điện.

Song song đó, chương trình thu xe xăng đổi xe điện trong thời gian 30 ngày cũng đang được triển khai, tạo điều kiện để người dùng tiếp cận phương tiện mới dễ dàng hơn.

Thương hiệu xe điện Việt với tham vọng dài hạn

Before All được phát triển bởi một doanh nghiệp có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, với hệ thống nhà máy và mạng lưới phân phối rộng khắp.

Các sản phẩm xe điện của hãng đã có mặt trên thị trường từ năm 2012, với tỷ lệ nội địa hóa trên 60% và từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế.

Phòng kiểm tra kỹ thuật vận hành xe điện tại nhà máy Before All (Ảnh: Tuấn Nghĩa Group).

Việc tham gia các triển lãm quốc tế và xuất khẩu sang một số thị trường nước ngoài cho thấy định hướng phát triển dài hạn của thương hiệu này trong ngành xe điện.

Trong bối cảnh thị trường xe điện Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh, những doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ lõi như pin, đồng thời kiểm chứng bằng các thử nghiệm thực tế, có thể tạo ra lợi thế khác biệt.

Màn thử nghiệm pin ngâm nước của Before All, dù mang tính trình diễn, nhưng là một cách tiếp cận trực quan, dễ hiểu và phù hợp với tâm lý người dùng vốn vẫn còn nhiều băn khoăn về độ an toàn của xe điện.