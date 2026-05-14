Audi Q9 được trang bị cửa đóng, mở điện như xe Rolls-Royce

Mẫu SUV lớn nhất từ trước tới nay của Audi vẫn chưa lộ diện hoàn toàn phần ngoại thất, nhưng hãng đã công bố hình ảnh nội thất, cho thấy đây không đơn thuần là một chiếc Q7 kéo dài trục cơ sở.

Q9 là nỗ lực của Audi nhằm tạo ra một “phòng chờ hạng sang di động”, đủ sức lôi kéo khách hàng khỏi BMW X7, Mercedes-Benz GLS hay Cadillac Escalade.

Q9 là mẫu SUV cỡ lớn đầu tiên của hãng xe sang Đức (Ảnh: Audi).

Audi cho biết Q9 được phát triển xoay quanh ba yếu tố: sự thoải mái, không gian rộng rãi và trải nghiệm bên trong xe. Điều đó đồng nghĩa với hàng loạt tiện nghi xa xỉ cùng những công nghệ mà giới marketing thường gọi là tính năng “gây bất ngờ và thích thú”.

Ví dụ, hệ thống cửa ra vào có thể mở từ xa bằng điện thoại, thông qua hệ thống giải trí MMI, nhờ thao tác cài dây an toàn hoặc khi người lái đạp phanh. Loạt cảm biến đi kèm giúp hạn chế nguy cơ người dùng bị kẹt tay khi cửa đóng, đồng thời tránh va chạm với xe đỗ bên cạnh.

Khách mua xe có thể chọn cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi, nhưng bản 6 chỗ rõ ràng là tâm điểm. Phiên bản này thay hàng ghế giữa dạng băng ghế liền bằng hai ghế thương gia chỉnh điện đa hướng, có tính năng sưởi và làm mát, cùng nhiều chức năng điều chỉnh điện. Audi cho biết thiết kế này lấy cảm hứng từ ghế hạng thương gia trên máy bay, khá phù hợp với kích thước đồ sộ của mẫu SUV này.

Màn hình phủ kín bảng táp-lô (Ảnh: Audi).

Ghế trước trên các phiên bản cao cấp được bổ sung tính năng massage và thông gió. Bảng táp-lô vẫn mang phong cách quen thuộc của Audi với nhiều màn hình, bao gồm cả màn hình riêng cho hành khách phía trước.

Khu vực bệ trung tâm cũng được thiết kế lại với hai đế sạc điện thoại không dây và hộc để cốc đủ lớn cho các chai nước cỡ lớn.

Một điểm nhấn công nghệ khác là cửa nóc kính toàn cảnh khổng lồ. Tấm kính này sử dụng công nghệ chuyển đổi độ trong suốt, cho phép từng khu vực riêng biệt chuyển sang trạng thái mờ chỉ bằng một nút bấm.

Audi còn tích hợp hệ thống đèn màu với 84 bóng LED và 30 tùy chọn màu sắc.

Cửa sổ trời kính toàn cảnh có thể điều chỉnh độ trong, nên không cần thêm rèm che nắng (Ảnh: Audi).

Các nhà thiết kế Audi dường như đã từ bỏ xu hướng phủ lớp nhựa đen bóng lên mọi bề mặt. Thay vào đó, Q9 sử dụng các vật liệu hoàn thiện có bề mặt nhám, chất liệu mờ, gỗ lộ vân tự nhiên và các loại vải cao cấp, bao gồm cả chất liệu pha sợi alpaca.

Audi sẽ công bố thêm thông tin về Q9 trong vài tuần tới, bao gồm kích thước chính xác. Giới chuyên môn dự đoán xe có chiều dài cơ sở khoảng 3.124mm, lớn hơn đáng kể so với mức 2.997mm của Q7.

Dưới nắp ca-pô nhiều khả năng sẽ là các tùy chọn động cơ V6 và V8 mạnh mẽ, còn giá bán tại Mỹ dự kiến khởi điểm quanh mốc 90.000 USD, cao hơn mức 83.000 USD của phiên bản Q7 đắt nhất hiện nay.