Ảnh chi tiết VinFast Feliz II vừa về đại lý TPHCM, giá từ 24,9 triệu đồng

Chiều 19/3, những chiếc Feliz II đầu tiên đã có mặt tại hệ thống đại lý VinFast trên địa bàn TPHCM. Đây là một trong 4 mẫu xe máy điện mới được hãng xe Việt giới thiệu đầu năm nay, bao gồm Amio, Evo, Feliz II và Viper. Trong dải sản phẩm hiện tại của VinFast, dòng Feliz được định vị ở phân khúc trung cấp.

So với "người anh em" Feliz 2025, VinFast Feliz II khác biệt về pin, động cơ và một số tinh chỉnh nhỏ.

VinFast Feliz II có giá bán 24,9 triệu đồng (không kèm pin) và 30,5 triệu đồng (kèm một pin). Có thể lắp tối đa hai pin trong cốp xe. Giá thuê một pin là 175.000 đồng/tháng và thuê hai pin là 300.000 đồng/tháng. Với mỗi viên pin thuê, chủ xe cần đặt cọc 500.000 đồng.

Cả hai pin đều có khả năng tháo lắp để đổi tại các trạm của VinFast, với chi phí 9.000 đồng/pin/lần đổi. Nếu mua xe tại thời điểm này, khách hàng được miễn phí đổi pin trong 2 năm, tối đa 20 lần đổi/tháng/pin. Hình thức đổi pin chỉ áp dụng với pin thuê. Khách hàng mua đứt viên pin nào thì không thể đổi viên pin đó tại trạm.

Việc sắp xếp hai viên pin LFP (mỗi viên nặng 12,5kg) trong cốp xe ảnh hưởng lớn đến không gian chứa đồ. Theo công bố của nhà sản xuất, dung tích cốp xe Feliz II là 10 lít (khi lắp hai pin), thấp hơn đáng kể so với mức dung tích 34 lít của Feliz 2025.

VinFast Feliz II có tầm vận hành 82km (một pin) và tăng thêm 74km khi lắp viên pin thứ hai, đạt tổng quãng đường di chuyển 156km/lần sạc. Con số này thấp hơn đáng kể so với Feliz 2025 vốn có tầm vận hành lên đến 262km/lần sạc khi lắp hai pin.

Nhìn chung, Feliz 2025 có lợi thế về tầm vận hành, còn Feliz II có lợi thế về việc tiếp nạp năng lượng nhanh nhờ hình thức đổi pin.

Khay pin dài, có thể quan sát từ bên ngoài.

Ngoài hình thức đổi pin, người dùng vẫn có thể nạp năng lượng cho pin bằng hình thức sạc thông thường. Thời gian sạc 0-100% cho một pin là khoảng 4,5 giờ khi sử dụng bộ sạc tiêu chuẩn.

VinFast Feliz II được bổ sung thêm hộc chứa đồ phía trước, tích hợp 1 cổng sạc USB Type-A và 1 cổng sạc Type-C. Nâng cấp này tương tự với Evo và Viper.

VinFast Feliz II vẫn giữ thiết kế quen thuộc của dòng Feliz, với phần đèn pha sử dụng cụm LED Projector nằm ngang, kết hợp đèn xi-nhan và đèn hậu LED.

VinFast Feliz II sử dụng đồng hồ điện tử có màu. Người lái có thể theo dõi dung lượng còn lại của hai viên pin, thời gian, chế độ lái, ODO, tốc độ... Xe có hai chế độ lái, bao gồm Eco và Sport, chuyển bằng công tắc ở cụm tay lái bên phải.

Chìa khóa vẫn là loại cơ, chưa phải chìa khóa thông minh.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1920 x 694 x 1140mm, chiều dài cơ sở 1.320mm giống hệt Feliz 2025. Tuy nhiên, khoảng sáng gầm của Feliz II thấp hơn 7mm. Lốp sau có kích thước 110/80, nhỏ hơn lốp 120/70 của Feliz 2025.

Động cơ vẫn là loại BLDC Inhub, công suất định danh 1.800W, nhưng công suất tối đa 3.000W (cao hơn 200W so với Feliz 2025). Nhờ đó, Feliz II tăng tốc nhanh hơn, đạt tốc độ tối đa 70km/h.

Trong nhóm xe máy điện tầm giá 25-30 triệu đồng, ngoài VinFast Feliz II còn có một số lựa chọn khác, như Honda Icon e: (giá đề xuất 26,8 triệu đồng), Yadea Osta (giá đề xuất từ 27,5 triệu đồng), Yadea Oris H (giá đề xuất 26 triệu đồng)...