176 tay đua tham gia thi đấu tại giải đua ô tô địa hình Việt Nam

VOC 2026 có 4 hạng thi đấu chính, gồm bán tải cơ bản, SUV cơ bản, nâng cao và chuyên nghiệp (mở rộng).

Xe đua ở hạng mục chuyên nghiệp (Ảnh: VOC).

Ở hạng bán tải và SUV cơ bản, các xe tham gia thi đấu phải là phiên bản bán được bán thương mại trên thị trường. Các tay đua được phép tháo, thay thế và nâng cấp một số chi tiết như lốp, giảm xóc và cản trước/sau. Xe đua không được thay đổi động cơ, chiều dài cơ sở và không được dùng tời.

Trong khi đó, ở hạng chuyên nghiệp (mở rộng), các xe đua được phép nâng cấp các chi tiết để có thể chinh phục nhiều địa hình khác nhau.

Theo ban tổ chức, VOC 2026 diễn ra trên 23 đường thi và 1 đường đua đêm Adventure (diễn ra vào tối 31/10). Đường đua đêm vẫn là “đặc sản” của giải đua xe địa hình Việt Nam hằng năm.

Tổng diện tích khu vực đường đua vào khoảng 150ha, gồm đường đất, rừng và đầm lầy.

Đường đua đầm lầy mang lại nhiều thách thức cho các tay đua và xe đua (Ảnh: VH).

Với hạng chuyên nghiệp (mở rộng), các xe đua được phép nâng cấp các chi tiết (Ảnh: VH).

Mỗi hạng đấu tại giải đua ô tô địa hình năm nay được chia thành hai nhóm, đồng thời có một số đường thi được tổ chức song song theo cặp. Với phương án tổ chức thi đấu như vậy, giải đua năm nay hứa hẹn sẽ tăng thêm độ khó cho các tay đua.

Việc gia tăng số đường đua không chỉ đòi hỏi các tay đua tập trung cao độ hơn, mà còn thử thách khả năng vận hành của xe đua đến giới hạn.

Dòng SUV địa hình Toyota Land Cruiser FJ trên đường thử dành cho khách hàng (Ảnh: VH).

Bên cạnh việc chứng kiến những màn đua tranh kịch tính, khán giả đến với giải đua năm nay có cơ hội trải nghiệm thực tế các đường đua off-road được thiết kế riêng dành cho các dòng xe như Ford Ranger Raptor 3.0 V6, Ford Ranger Wildtrak, Ford Everest, bán tải Toyota Hilux hay dòng SUV địa hình Toyota Land Cruiser FJ.

Đường lái thử của Ford được bố trí với nhiều dạng địa hình như dốc, bùn lầy, hố so le, gờ giảm tốc và cua nghiêng, giúp người lái có thể trải nghiệm khả năng vận hành off-road của các dòng xe như Ranger và Everest.

Dòng bán tải Ford Ranger Raptor trên đường thử được thiết kế riêng (Ảnh: VH).

Trong khi đó, khu vực trải nghiệm off-road của Toyota có chiều dài 800m, với các địa hình đặc trưng như đường dốc nghiêng, đường đá, cua nghiêng hay hố so le.

So với năm trước, đường lái thử năm nay dành cho khán giả được nâng cấp với độ khó cao hơn và quy mô mở rộng hơn, giúp người lái có cảm nhận off-road chân thực hơn.

Năm 2026 đánh dấu mùa giải thứ 19 của giải đua xe địa hình VOC. Theo đại diện ban tổ chức, giải đua năm nay lần đầu tiên được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia.

VOC 2026 diễn ra trong ba ngày 30-31/10 và 1/11 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, xã Đoài Phương, Hà Nội.