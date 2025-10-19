10 mẫu ô tô "hút" khách nhất ba quý đầu 2025: Hai xe vượt mốc 30.000 chiếc

Kết thúc 3 quý đầu năm 2025, xe điện đã bùng nổ rõ rệt ở thị trường ô tô Việt Nam. Những vị trí dẫn đầu đều thuộc về các sản phẩm “xanh” của VinFast, lần lượt là VF 3, VF 5 và VF 6.

Ngoài ra, phiên bản dịch vụ của VF 5 là Herio Green cũng góp mặt trên danh sách 10 mẫu ô tô “hút” khách nhất, nhưng nằm ở hạng 8.

Đáng chú ý, VinFast VF 3 và VF 5 đều ghi nhận lũy kế doanh số sau 9 tháng vượt mốc 30.000 chiếc, áp đảo những cái tên còn lại. Với khoảng cách an toàn này, cuộc đua cho danh hiệu "xe của năm" gần như chỉ còn là cuộc cạnh tranh nội bộ của VinFast.

Sức tiêu thụ của VinFast VF 6 tuy chưa thể so sánh được với hai “đàn em” kể trên, nhưng có khả năng lớn sẽ trở thành mẫu SUV hạng B bán chạy nhất năm 2025. Sản phẩm Việt đang giữ cách biệt tới hơn 4.700 xe so với đối thủ xếp thứ hai trong phân khúc là Toyota Yaris Cross.

Sau ba quý đầu năm 2025, Ford Ranger là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất Việt Nam. Tuy nhiên, Mitsubishi Xpander đang truy đuổi gắt gao ở vị trí thứ 2 với cách biệt chưa đầy 150 xe.

Trên bảng xếp hạng, xe Việt và xe Nhật mỗi bên đều nắm giữ 4 vị trí, xe Mỹ có hai đại diện và xe Hàn vắng bóng. Xu hướng xe gầm cao vẫn được duy trì, khi chỉ có một mẫu xe gầm thấp xuất hiện.