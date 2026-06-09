Xác minh mộ liệt sỹ tập thể trong khu vực di tích Kinh thành Huế

Sáng 9/6, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết đang xác minh thông tin mộ liệt sỹ tập thể hi sinh trong sự kiện Mậu Thân 1968, trong khu vực di tích Kinh thành Huế, tại tổ dân phố 15 Tây Lộc, phường Phú Xuân.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế kiểm tra khu vực người dân phản ánh nghi có mộ liệt sỹ tập thể (Ảnh: Lê Sáu).

Trước đó, ông Lê Văn Lượt (SN 1956, ở đường Trần Văn Kỷ, phường Phú Xuân) thông tin vào ngày 25 tháng Giêng năm 1968, ông cùng cha đẻ đi qua khu vực cửa Chánh Tây của Kinh thành Huế thấy một hố bom. Thời điểm đó, dưới hố bom có khoảng 15 thi hài bộ đội hi sinh được lực lượng công binh Việt Nam Cộng hòa gom về và chôn lấp, độ sâu gần 3m.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chiều 8/6, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã làm việc với nhân chứng, khảo sát khu vực người dân thông tin nghi có mộ tập thể nêu trên.

Khu vực nghi có mộ liệt sỹ tập thể (Ảnh: Lê Sáu).

Tại buổi làm việc, một số người dân sinh sống tại tổ dân phố 15 Tây Lộc từng chứng kiến sự việc cũng khẳng định có nhìn thấy thi hài liệt sỹ được gom về chôn ở hố bom. Hiện nay, hố bom nằm dưới lòng đường Tôn Thất Thiệp giao với đường Thái Phiên, sát Cửa Chánh Tây của di tích Kinh thành Huế.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, mong muốn các nhân chứng tiếp tục cung cấp thêm thông tin. Ông cũng chỉ đạo Đội 192 của đơn vị phối hợp với các nhân chứng để nắm thêm thông tin, xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.