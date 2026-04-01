Xã, phường tại Hà Nội được giao thêm quyền thu hồi, cưỡng chế đất

Mở rộng thẩm quyền thu hồi, xử lý đất đai

Theo Quyết định của UBND TP Hà Nội về phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai, Chủ tịch UBND cấp xã được giao thực hiện nhiều nội dung trước đây chủ yếu do cấp trên đảm nhiệm.

Cụ thể, cấp xã được quyết định thu hồi đất đối với một số trường hợp theo quy định của Luật Đất đai; ban hành thông báo thu hồi đất; đồng thời tổ chức thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình thu hồi.

Cùng với đó, cấp xã được giao phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng dự án.

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND cấp xã có thể ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất; phê duyệt phương án cưỡng chế và tổ chức thực hiện theo quy định.

Ngoài ra, cấp xã còn được giao quyền kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế kiểm đếm, cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thu hồi đất.

Trường hợp cấp xã quyết định giá đất

Quyết định cũng phân cấp cho cấp xã thực hiện nhiều thủ tục liên quan trực tiếp đến quyền sử dụng đất của người dân.

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với cá nhân trong các trường hợp thuộc thẩm quyền; đồng thời thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Cấp xã cũng được quyết định giá đất trong một số trường hợp cụ thể; quyết định giá bán nhà ở tái định cư trong phạm vi địa bàn; phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, cơ quan cấp xã được giao phê duyệt phương án sử dụng đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế, phương án sử dụng đất lúa của cá nhân; phê duyệt phương án góp quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án chỉnh trang, phát triển khu dân cư.

Những nhiệm vụ này gắn trực tiếp với quá trình quản lý, sử dụng đất đai ở cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp.

Phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp

Quyết định cũng làm rõ việc phân cấp giữa các cấp chính quyền nhằm bảo đảm không chồng chéo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cấp.

Theo đó, UBND TP Hà Nội và Chủ tịch UBND thành phố vẫn giữ thẩm quyền đối với các nội dung lớn như quyết định giá đất cụ thể, phê duyệt phương án sử dụng đất quy mô lớn, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với quỹ đất do thành phố quản lý, hoặc các dự án có tính chất liên vùng.

Trong khi đó, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp được giao thực hiện một số thẩm quyền riêng trong phạm vi các khu vực này, bao gồm thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và điều chỉnh việc sử dụng đất.

Đối với các hồ sơ, thủ tục đang thực hiện trước thời điểm quyết định có hiệu lực, các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục giải quyết theo quy định cũ, bảo đảm không gián đoạn trong quá trình xử lý.

Quyết định có hiệu lực từ tháng 3/2026 và được thực hiện đến trước ngày 1/3/2027, nhằm cụ thể hóa các quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai theo các nghị định của Chính phủ và phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.