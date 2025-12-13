Xã Phúc Khánh (Lào Cai): Hỗ trợ người dân đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để thoát nghèo

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Lào Cai nói chung và xã Phúc Khánh nói riêng luôn xác định, tạo việc làm cho người dân chính là “cần câu” giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Người lao động tham gia các phiên giao dịch việc làm, tư vấn đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng (Ảnh: Vân Thảo).

Song song với hoạt động hỗ trợ người dân tạo việc làm tại địa phương, chính quyền xã Phúc Khánh phối hợp tuyên truyền người dân đi làm việc tại các tỉnh thành phố có đông khu công nghiệp và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Đi làm việc ở tại nước ngoài theo hợp đồng lao động giờ đã không còn xa lạ đối với người dân xã Phúc Khánh. Nhờ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động đã giúp nhiều gia đình có cuộc sống tốt hơn. Với nhiều lao động trẻ, con đường đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động đang được xem là sự lựa chọn phù hợp, tạo cơ hội để họ trải nghiệm nghề nghiệp cũng như tích lũy kinh tế cho những dự định trong tương lai.

Những năm qua, công tác thông tin và tuyên truyền về đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được xã Phúc Khánh đẩy mạnh triển khai. Nhờ đó, người dân nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ và cơ hội khi tham gia chương trình. Đồng thời, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, bao gồm đào tạo ngoại ngữ, nâng cao tay nghề, vay vốn ưu đãi và bảo hiểm... đã tạo điều kiện để nhiều lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, yên tâm tham gia làm việc ở nước ngoài. Nhờ đó, người lao động không chỉ nâng cao thu nhập, tích lũy kinh nghiệm mà còn góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển nguồn nhân lực tại địa phương.

Người lao động được phổ biến pháp luật trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Ảnh: Thanh Bình).

Được sự tuyên truyền, hướng dẫn của chính quyền địa phương, anh Hoàng Thế Dược, dân tộc Tày, thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh đã ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp Nhật Bản, với mức lương khoảng 40 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ chi tiêu cá nhân, anh Được tiết kiệm được 30 triệu đồng/tháng gửi về cho gia đình.

Anh Hoàng Thế Dược chia sẻ: “Tôi có được công việc này là nhờ chính quyền địa phương giới thiệu, hướng dẫn các thủ tục về học tiếng, vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội. Bản thân lao động chăm chỉ, không vi phạm hợp đồng ký kết, tích lũy tài chính để gửi về cho gia đình giúp gia đình”.

Hiện nay, cơ hội đi làm việc tại Nhật Bản dành cho thanh niên Lào Cai nói chung và thanh niên xã Phúc Khánh nói riêng rất lớn. Người lao động có thể đăng ký đi làm việc tại Nhật Bản rất hấp dẫn thuộc công việc thuộc lĩnh vực nông nghiệp, may mặc và xây dựng. Thu nhập sau khi trừ mọi chi phí của người lao động đạt 25-35 triệu đồng/tháng. Nhật Bản có môi trường lao động rất kỷ luật, văn hoá sâu sắc, tôn trọng người lao động.

Thực tế cho thấy, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn thay đổi tư duy, cách nghĩ. Qua thời gian làm việc ở nước ngoài, người lao động học được tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, kỹ năng giao tiếp và khả năng thích ứng với môi trường mới, từ đó phát triển bản thân, góp phần cải thiện đời sống gia đình và thúc đẩy sự phát triển chung của cộng đồng.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai, giai đoạn từ năm 2024-2025, toàn tỉnh có 1.987 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng 152,2% so với năm 2023. Người lao động chủ yếu làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, giúp việc gia đình và một số ngành công nghiệp nhẹ. Thu nhập bình quân đạt 15-50 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào thị trường, ngành nghề và trình độ tay nghề của từng lao động.

