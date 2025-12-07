Xã Lân Phong, Quảng Ngãi: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 4/11/2025 của UBND xã Lân Phong về triển khai Dự án 7 “Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025, trong hai ngày 6/12 và 7/12, Phòng Kinh tế xã Lân Phong tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo (Ảnh: UBND xã Lân Phong).

Tại lớp tập huấn, các học viên được Tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền - Trưởng khoa Kinh tế, Trường Đại học Phạm Văn Đồng truyền đạt các nội dung trọng tâm về lý luận nghèo đa chiều và giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025; vai trò của cán bộ làm công tác giảm nghèo, cùng kỹ năng xây dựng kế hoạch giảm nghèo tổng thể và kế hoạch giảm nghèo cấp hộ.

Bên cạnh đó, Giảng viên Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Trưởng bộ môn Quản trị Doanh nghiệp, Trường Đại học Tài chính - Kế toán đã quán triệt các nội dung về kỹ năng rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập đối với các hộ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; kỹ năng tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ cơ sở được củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, góp phần quan trọng vào việc triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Đây cũng là tiền đề để xã Lân Phong tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2025 và những năm tiếp theo.

Kết thúc khóa tập huấn, Ban tổ chức đã trao 102 giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo.

Kim Anh