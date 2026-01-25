Xã đầu tiên ở Gia Lai triển khai mô hình “ngồi nhà” làm thủ tục hành chính

Ngày 24/1, ông Phạm Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Ân Tường, cho biết địa phương đã phát động phong trào xây dựng "Gia đình số" năm 2026, đặt ra nhiều mục tiêu nhằm phổ cập kỹ năng số và thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng.

Theo kế hoạch, đến cuối năm nay, 100% gia đình cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên trên địa bàn xã sẽ đạt và được công nhận danh hiệu "Gia đình số". Bên cạnh đó, xã cũng đặt mục tiêu trên 95% gia đình có đảng viên, đoàn viên, hoặc có con em là học sinh từ lớp 8 trở lên; ít nhất 70% gia đình hội viên phụ nữ, nông dân sẽ đáp ứng các tiêu chí đề ra.

Thông qua mô hình “Gia đình số”, xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai) hướng tới phổ cập kỹ năng số cho người dân, giúp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến ngay tại nhà (Ảnh: Tống Bình).

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, UBND xã Ân Tường đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người".

Tổ này sẽ đóng vai trò nòng cốt trong việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, trực tiếp tiếp cận người dân, hướng dẫn thực hành, phổ cập kỹ năng số, đặc biệt tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ cũng sẽ tiếp nhận phản ánh, nhu cầu hỗ trợ từ người dân để chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết.

Đoàn Thanh niên xã cũng sẽ tham mưu thành lập, đưa vào hoạt động các tổ công nghệ số cộng đồng, bố trí các điểm hỗ trợ số tại nhà văn hóa, trụ sở UBND xã và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Các điểm này sẽ tổ chức tối thiểu 3 buổi hỗ trợ mỗi tháng cho người dân.

Xã Ân Tường cũng đặt ra các chỉ tiêu cụ thể khác như phấn đấu 100% cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên và tối thiểu 35% người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Ngoài ra, 100% đoàn viên, thanh niên sẽ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số trên nền tảng bình dân học vụ số.

Ông Thái Danh Hân, Bí thư Đảng ủy xã Ân Tường, trao bảng cam kết cho bí thư chi bộ các thôn về thực hiện “Gia đình số” (Ảnh: Tống Bình).

Đặc biệt, các bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận thôn đã ký cam kết với lãnh đạo xã về việc triển khai các giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có nội dung xây dựng "Gia đình số". Dịp này, xã Ân Tường cũng ra mắt Tổ công nghệ số cộng đồng với 19 thành viên.

Theo UBND xã Ân Tường, các tiêu chí cơ bản để đạt "Gia đình số", gồm: có máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối internet; có ít nhất một công dân số nòng cốt; có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2; biết tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia; có kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng và sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn hộ gia đình khác sử dụng dịch vụ số.