Vợ của Thiếu tá công an hi sinh được tạm tuyển vào ngành

Ngày 3/6, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc tạm tuyển chị Lê Thị Thùy Hân (29 tuổi, trú tại xã Diên Khánh) vào lực lượng công an.

Theo quyết định, chị Lê Thị Thùy Hân được bố trí công tác tại Công an xã Diên Khánh. Chị có trình độ cao đẳng quản trị kinh doanh. Sau thời gian 6 tháng tạm tuyển, Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ xem xét việc tuyển dụng chính thức vào biên chế ngành đối với chị Hân.

Chị Lê Thị Thùy Hân nhận quyết định từ đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Văn Nhất).

Chị Lê Thị Thùy Hân là vợ của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, đã anh dũng hi sinh trong quá trình tuần tra, ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép tại xã Diên Lâm.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, việc tiếp nhận chị Hân vào công tác là chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đối với thân nhân các cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh vì sự bình yên của nhân dân.

Chính sách này không chỉ thể hiện sự tri ân, quan tâm của lực lượng công an mà còn góp phần động viên, hỗ trợ gia đình các liệt sỹ, cán bộ hi sinh vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Tại buổi lễ, chị Lê Thị Thùy Hân bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện cho gia đình. Chị cho biết sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại đơn vị mới.

Như Dân trí đã thông tin, thực hiện kế hoạch công tác của Công an xã Diên Lâm, tổ công tác gồm Đại úy Nguyễn Xuân Hải và Đại úy N.N.H. tuần tra, nắm tình hình khai thác cát trái phép trên sông Cái, đoạn qua xã Diên Lâm.

Khoảng 0h30 ngày 21/3, tại khu vực sông thuộc thôn Đồng Trăn 3 (xã Diên Lâm), tổ công tác phát hiện Nguyễn Ngọc Thắng (46 tuổi, trú xã Diên Lâm) và Trần Anh Tuấn (45 tuổi, trú tại xã Suối Hiệp) đang hút cát trái phép dưới lòng sông.

Theo cơ quan công an, khi lực lượng chức năng tiếp cận, yêu cầu kiểm tra, 2 người này không chấp hành hiệu lệnh, có hành vi cản trở, chống đối, không cho Đại úy Hải tiếp cận bè hút cát, khiến cán bộ công an bị đuối nước, tử vong.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan đưa 2 nghi phạm về trụ sở làm việc, củng cố hồ sơ. Đến ngày 28/3, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng và Trần Anh Tuấn để điều tra về tội "chống người thi hành công vụ".

Ghi nhận sự hi sinh, cống hiến của anh Nguyễn Xuân Hải, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá. Chủ tịch nước cũng truy tặng Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Ba đối với Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.