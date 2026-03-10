Việt Nam thúc đẩy quyền tiếp cận công lý của phụ nữ tại Liên Hợp Quốc

Sáng 9/3 theo giờ New York (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), Liên Hợp Quốc tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và khai mạc Khóa họp lần thứ 70 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ (CSW70) tại trụ sở ở New York, Mỹ. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà dẫn đầu tham dự sự kiện.

Khóa họp CSW70 diễn ra từ ngày 9-19/3, quy tụ đại diện các chính phủ, tổ chức quốc tế và các tổ chức xã hội từ nhiều quốc gia nhằm thảo luận các vấn đề thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trên toàn cầu.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm CSW70 (Ảnh: Anh Phạm).

Nhấn mạnh quyền tiếp cận công lý của phụ nữ

Trong khuôn khổ phiên khai mạc và các phiên thảo luận chung của hội nghị, các quốc gia tập trung trao đổi về những thách thức mới trong thúc đẩy bình đẳng giới, đặc biệt là bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho phụ nữ và trẻ em gái.

Tại phiên thảo luận chung của khoá họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, tiếp cận công lý không chỉ là một quyền cơ bản của con người mà còn là nền tảng quan trọng để xóa bỏ bạo lực và phân biệt đối xử trên cơ sở giới, qua đó thúc đẩy phát triển bền vững.

Thông điệp này cũng phản ánh xu hướng chung của cộng đồng quốc tế khi nhiều quốc gia đang tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật và các thiết chế hỗ trợ nhằm bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em gái.

Đây là một trong những nội dung trọng tâm của CSW70, bên cạnh các chủ đề như phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, thúc đẩy bình đẳng giới trong hệ thống pháp luật và trao quyền cho các nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà tại sự kiện CSW70 (Ảnh: Anh Phạm).

Mạng lưới hỗ trợ phụ nữ được mở rộng trên toàn quốc

Tại hội nghị, Việt Nam cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và các chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền của phụ nữ.

Theo Bộ Nội vụ, trong những năm qua, hệ thống pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện. Luật Trợ giúp pháp lý có hiệu lực từ năm 2017 đã mở rộng đối tượng được hỗ trợ miễn phí, bao gồm nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người và người chưa thành niên có hoàn cảnh khó khăn.

Mạng lưới các trung tâm trợ giúp pháp lý hiện đã được thiết lập tại toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, phụ nữ chiếm hơn 62%, góp phần nâng cao tính nhạy cảm giới trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý cho người dân.

Bên cạnh đó, hơn 6.000 mô hình và cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đang hoạt động trên toàn quốc. Các mô hình này hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, tiếp cận kịp thời các dịch vụ thiết yếu như tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý và bảo vệ khẩn cấp.

Thông qua các chính sách và chương trình này, Việt Nam khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế về quyền con người, trong đó có Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh.

Diễn viên Anne Hathaway, Đại sứ thiện chí UN Women phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Anh Phạm).

Theo Bộ Nội vụ, Việt Nam cũng đang tiếp tục lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới trong quá trình cải cách thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong thời gian tham dự CSW70, đoàn Việt Nam sẽ tham gia một số hoạt động bên lề như các cuộc họp bàn tròn, tọa đàm chuyên đề và các cuộc tiếp xúc song phương nhằm trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bình đẳng giới.

CSW là cơ chế liên chính phủ lớn nhất của Liên Hợp Quốc chuyên thảo luận và thúc đẩy các chính sách liên quan đến quyền của phụ nữ và bình đẳng giới. Các kết quả thảo luận của khóa họp thường niên sẽ được tổng hợp thành các khuyến nghị và định hướng chính sách nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên triển khai các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái.