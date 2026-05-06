Việc tổ chức và phân loại đơn vị sự nghiệp sẽ thay đổi theo hướng nào?

Dự thảo Nghị định quy định tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến.

Bổ sung phân loại, xếp hạng toàn hệ thống

Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo là mở rộng phạm vi điều chỉnh, bổ sung nội dung về phân loại và xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập, bên cạnh các quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể và chuyển giao.

Việc phân loại được xác định theo nhiều tiêu chí, gồm vị trí pháp lý, ngành lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ và mức độ tự chủ tài chính. Trên cơ sở này, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực sẽ hướng dẫn tiêu chí cụ thể để phân loại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Dự thảo cũng lần đầu thiết lập khung xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập theo hệ thống 5 mức, gồm hạng đặc biệt, hạng 1, hạng 2, hạng 3 và hạng 4. Thời hạn xếp hạng là 5 năm kể từ khi có quyết định, trong trường hợp cần thiết có thể rút ngắn để xếp lại hạng.

Bộ Nội vụ đề xuất thiết lập khung xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập theo hệ thống 5 mức (Ảnh: Lê Hoàng).

Xếp hạng theo thang điểm 100

Theo dự thảo, việc xếp hạng được thực hiện trên cơ sở chấm điểm với thang điểm tối đa 100. Các nhóm tiêu chí đánh giá gồm quy mô tổ chức và khối lượng công việc; cơ cấu, trình độ lao động và mức độ phức tạp trong quản lý; hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị; mức độ ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; cùng hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Trong đó, hiệu quả hoạt động được xem xét trên nhiều khía cạnh như chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả quản trị, sử dụng nhân lực và năng lực tài chính.

Việc bổ sung cơ chế xếp hạng nhằm nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động và chất lượng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, đồng thời làm căn cứ phân bổ nguồn lực phù hợp giữa các đơn vị.

Siết điều kiện thành lập, gắn với tự chủ tài chính

Dự thảo quy định rõ nguyên tắc các đơn vị sự nghiệp công lập khi thành lập phải tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.

Đồng thời, điều kiện thành lập yêu cầu đơn vị phải đáp ứng số lượng người làm việc tối thiểu, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với quy hoạch hoặc định hướng quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực.

Đối với các đơn vị tự chủ tài chính, số lượng người làm việc được xác định theo đề án thành lập được phê duyệt, thay vì áp dụng cứng một ngưỡng tối thiểu.

Dự thảo cũng bổ sung các tiêu chí làm căn cứ tổ chức lại hoặc giải thể đơn vị, trong đó có trường hợp đơn vị hoạt động không hiệu quả trong 3 năm liên tiếp hoặc không bảo đảm mức độ tự chủ tài chính theo phương án đã được phê duyệt.

Mở rộng quyền tự chủ về tổ chức bộ máy

Cùng với việc siết điều kiện thành lập, dự thảo mở rộng quyền tự chủ về tổ chức bộ máy đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Theo đó, các đơn vị này được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức trực thuộc theo đề án tự chủ đã được phê duyệt, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật.

Dự thảo cũng cho phép trong trường hợp ngành, lĩnh vực có đặc thù riêng, các bộ chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành cơ chế tự chủ đặc thù về tổ chức bộ máy.

Bên cạnh đó, thẩm quyền phân loại, xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập được giao cho các bộ, ngành và địa phương trong phạm vi quản lý, trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.