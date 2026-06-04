Vì sao Hà Nội bổ sung thêm phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố?

Khối lượng công việc ở cơ sở ngày càng lớn

Theo nghị quyết vừa được HĐND thành phố thông qua, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm 4 nhóm chức danh: bí thư chi bộ; trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố; trưởng ban công tác mặt trận; phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố.

Tổng số người hoạt động không chuyên trách tại mỗi thôn, tổ dân phố không quá 5 người.

Giải trình với Ban Pháp chế HĐND thành phố, UBND Hà Nội cho biết việc bổ sung phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố là nhằm đáp ứng quy mô dân cư lớn, khối lượng công việc ngày càng nhiều và yêu cầu phối hợp quản lý địa bàn trong giai đoạn mới.

Theo UBND thành phố, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã trực tiếp quản lý địa bàn rộng hơn. Trong khi đó, thôn và tổ dân phố vẫn là thiết chế tự quản gần dân nhất, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân, tổng hợp ý kiến, phản ánh tình hình cơ sở và phối hợp triển khai các nhiệm vụ do chính quyền giao.

Ngoài các công việc truyền thống, đội ngũ ở thôn, tổ dân phố còn tham gia hỗ trợ quản lý hành chính, bảo đảm an ninh trật tự, triển khai chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và nhiều nhiệm vụ phát sinh khác tại cộng đồng dân cư.

UBND thành phố cho rằng việc bổ sung cấp phó sẽ giúp trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao, nhất là tại những địa bàn đông dân cư hoặc có tính chất quản lý phức tạp.

Tổng số người hoạt động không chuyên trách tại mỗi thôn, tổ dân phố ở Hà Nội không quá 5 người (Ảnh: Doãn Công).

Không phải địa bàn nào cũng được tăng cấp phó

Theo nghị quyết, việc bố trí thêm cấp phó không áp dụng đồng loạt trên toàn thành phố.

Đối với các thôn có từ 800 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trật tự hoặc thôn đặc biệt khó khăn, được bố trí tối đa 2 phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố.

Các thôn, tổ dân phố còn lại được bố trí 1 cấp phó.

UBND Hà Nội nhấn mạnh đây không phải cơ chế tăng số lượng bình quân mà chỉ áp dụng đối với những địa bàn có quy mô dân cư lớn, khối lượng công việc nhiều hoặc có yêu cầu quản lý đặc thù.

Nghị quyết cũng quy định việc bố trí nhân sự phải căn cứ quy mô dân cư, đặc điểm địa bàn, tính chất công việc và khả năng cân đối ngân sách, không thực hiện cào bằng giữa các khu dân cư.

Số người hoạt động ở cơ sở vẫn giảm sau sắp xếp

Một nội dung khác được UBND thành phố làm rõ là việc bổ sung thêm chức danh cấp phó không đồng nghĩa với việc tăng số người hoạt động ở cơ sở.

Theo số liệu rà soát, hiện Hà Nội có 13.440 người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố và 4.256 phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố. Tổng số người đang tham gia hoạt động tại các đơn vị này là 17.696 người.

Theo phương án sau sắp xếp, tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dự kiến còn 12.909 người.

UBND thành phố cho biết nếu so với tổng số người đang hoạt động hiện nay, phương án mới sẽ giảm 4.787 người.

Theo giải trình, chính sách mới không làm tăng cơ học số lượng người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố mà chủ yếu nhằm sắp xếp lại đầu mối, chuẩn hóa vị trí pháp lý của phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố và bố trí nhân sự phù hợp với quy mô dân cư, đặc điểm địa bàn cũng như khối lượng công việc thực tế.

Việc bổ sung chức danh cấp phó được xem là một trong những nội dung đặc thù của Hà Nội khi triển khai các quy định của Luật Thủ đô và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý tại địa bàn có quy mô dân cư lớn nhất cả nước.