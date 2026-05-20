Tuyển 165 người hoạt động không chuyên trách vào công chức cấp xã ở Nghệ An

Ngày 20/5, ông Đặng Thanh Tùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, cho biết địa phương đã ban hành kế hoạch tuyển 165 người hoạt động không chuyên trách làm công chức khối chính quyền tại 63 xã trong toàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ Nghệ An, thời điểm này toàn tỉnh có 4.812 cán bộ, công chức khối chính quyền cấp xã, còn thiếu 398 biên chế công so với quy định.

Việc tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách nhằm bổ sung nhân lực có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho các địa phương còn thiếu so với biên chế được giao để đáp ứng ngay yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương.

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh Nghệ An quy định rõ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn của người hoạt động không chuyên trách dự tuyển vào công chức khối chính quyền cấp xã.

Cụ thể, người hoạt động không chuyên trách phải đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cán bộ, công chức. Các ứng viên có trình độ đại học; đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh cần tuyển; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm cần tuyển.

Người hoạt động không chuyên trách phải có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Ngoài đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nói trên, người dự tuyển phải trải qua cuộc sát hạch bằng hình thức vấn đáp về hiểu biết chung và năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ với thang điểm 100.

“Điểm sàn” sát hạch là từ 50 điểm trở lên nhưng việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức khối chính quyền áp dụng theo nguyên tắc lấy từ điểm cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tiếp nhận của từng vị trí việc làm.

Tỉnh Nghệ An sẽ thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức để thực hiện các nội dung kể trên.

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh Nghệ An cũng quy định các điều kiện ưu tiên tiếp nhận trong trường hợp có từ 2 người trở lên có điểm bằng nhau.

Đối tượng ưu tiên là người học chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học; người có thời gian công tác dài hơn (thời gian được cộng dồn); người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ...), phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận vào công chức.

Trường hợp vẫn chưa xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

Thông tin về việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách làm công chức khối chính quyền cấp xã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, Website của Sở Nội vụ và niêm yết tại UBND cấp xã có chỉ tiêu tiếp nhận công chức.

Tỉnh Nghệ An cũng đưa ra thời gian cụ thể cho từng bước thực hiện. Việc tổ chức sát hạch thực hiện trước ngày 10/6. Hội đồng Kiểm tra, sát hạch báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch và thực hiện các thủ tục tiếp nhận công chức đối với các trường hợp trúng tuyển trước ngày 15/6.