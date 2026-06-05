Từ ngày 1/7, khám chữa bệnh dưới 380.000 đồng không phải nộp tiền

Người dân chờ nhận thuốc bảo hiểm y tế (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo Luật Bảo hiểm y tế, chỉ có một số đối tượng tham gia được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả ở mức 95%-100% chi phí khám chữa bệnh, còn hầu hết người đóng chỉ được chi trả 80% chi phí, người bệnh cùng chi trả 20%.

Tuy nhiên, người tham gia bảo hiểm y tế thuộc nhóm quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh vẫn có cơ hội được thanh toán 100% khi chi phí khám chữa bệnh ở mức thấp.

Trường hợp này được quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế).

Theo đó, nhà nước quy định người bệnh khi đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí trong trường hợp mức chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

Hiện mức lương cơ sở đang áp dụng là 2,340 triệu đồng/tháng, 15% mức lương cơ sở là 351.000 đồng. Như vậy, khi người bệnh đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định mà tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 351.000 đồng thì được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100%.

Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng, 15% mức lương cơ sở là 379.500 đồng. Như vậy, khi người bệnh đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định mà tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 379.500 đồng thì được bảo hiểm thanh toán 100%.