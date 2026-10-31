Trường hợp nào được tặng bằng chứng nhận, thưởng hơn 2,5 triệu đồng?

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được nhận mức tiền thưởng hơn 2,5 triệu đồng (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Theo quy định, cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" phải được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoặc đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" và có sáng kiến được cơ sở công nhận; hoặc đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" và có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu quả theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hoặc đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến" và mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Chính phủ quy định tỷ lệ xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Theo Nghị định số 152 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7, cá nhân nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được tặng bằng chứng nhận, khung và được thưởng 1 lần mức lương cơ sở.

Nghị định số 161 của Chính phủ quy định từ ngày 1/7, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng. Vì vậy, mức tiền thưởng đối với danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" là 2.530.000 đồng.