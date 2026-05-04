Trưởng ấp bị tai nạn khi làm nhiệm vụ có được hưởng chế độ BHXH không?

Ông Lê Văn Duy là Trưởng ấp tại một xã thuộc tỉnh Đồng Tháp. Trong khi làm nhiệm vụ do UBND xã phân công thì ông Duy bị tai nạn.

Ông Duy hỏi: “Trong trường hợp này, tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) nào không?”.

Trả lời ông Duy, BHXH tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Theo quy định tại Điểm k Khoản 1 Điều 2; Điểm a Khoản 1 Điều 33 và Khoản 1 Điều 34 của Luật BHXH năm 2024 thì người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng phải tham gia BHXH và bảo hiểm y tế bắt buộc”.

Theo đó, mức đóng BHXH bắt buộc của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng 25% tiền lương tháng làm căn cứ đóng. Trong đó, người hoạt động không chuyên trách đóng bằng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất; người sử dụng lao động đóng bằng 17% (14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 3% vào quỹ ốm đau, thai sản).

Ngoài ra, tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 42, Luật BHXH quy định 2 trong 6 trường hợp được hưởng chế độ ốm đau là: “Điều trị khi bị tai nạn mà không phải là tai nạn lao động” và “Điều trị khi bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc, hoặc từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động”.

Đối chiếu các quy định nêu trên, BHXH tỉnh Đồng Tháp cho rằng: “Ông Duy thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc, mức đóng cho quỹ hưu trí, tử tuất và quỹ ốm đau, thai sản; không đóng vào quỹ tai nạn lao động. Như vậy, khi ông Duy được xác định là tai nạn lao động trong khi làm nhiệm vụ thì vẫn không được hưởng chế độ tai nạn lao động”.

Đối với chế độ ốm đau, khi ông Duy được xác định là điều trị khi bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; hoặc điều trị khi bị tai nạn mà không phải là tai nạn lao động, thì được hưởng chế độ ốm đau.