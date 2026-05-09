Trợ cấp ưu đãi người có công cũng sẽ tăng 8%, lên mức 3 triệu đồng

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo dự thảo tờ trình, từ 1/7 tới đây, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện việc tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tăng là 8%.

Đề xuất này của Bộ dựa trên Kết luận số 206-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội và Tờ trình số 4221/TTr-BNV của Bộ Nội vụ về dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, trong đó đề xuất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Lương cơ sở là mức chuẩn dùng làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Liên quan đến mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi, dự thảo nêu rõ mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo dự thảo nghị định.

Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng (Ảnh: DT).

Bên cạnh đó, mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo dự thảo nghị định.

Còn mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo dự thảo nghị định.

Ngoài ra, mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục IV.

Trường hợp mức trợ cấp một lần tính theo thâm niên thì sau khi đã tính tròn số năm tham gia kháng chiến mà còn có tháng lẻ thì số tháng lẻ được tính tròn số theo nguyên tắc: Từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính là 1 năm, dưới 6 tháng được tính là 6 tháng. Trường hợp không xác định được ngày, tháng bắt đầu hoạt động kháng chiến thì được tính từ ngày 1/7 của năm đó.

Liên quan đến bảo hiểm y tế, nội dung dự thảo nghị định được giữ nguyên như quy định tại Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định việc đóng bảo hiểm y tế thực hiện theo pháp luật về bảo hiểm y tế, qua thực tiễn triển khai đã bảo đảm tính phù hợp, ổn định và khả thi.

Về mức chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, dự thảo giữ nguyên như Nghị định số 75/2021/NĐ-CP. Theo đó, mức chi điều dưỡng được quy định theo tỷ lệ gắn với mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đã đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp và được triển khai ổn định, thống nhất, không phát sinh vướng mắc.

Liên quan đến các nội dung chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung, dự thảo chỉ quy định chi tiết nội dung chi “tham quan” bao gồm tiền đi lại và vé tham quan để các cơ sở điều dưỡng không gặp lúng túng trong thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công; các nội dung còn lại giữ nguyên như quy định hiện hành.