Trao Bằng Tổ quốc ghi công đến thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Ba

Sáng 25/8, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Nguyễn Văn Ba (xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Năm 1972, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người cán bộ Ty chăn nuôi tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Ba (SN 1950) xung phong lên đường nhập ngũ. Ông được biên chế vào phân đội 2 trinh sát, Đại đội 5, Tiểu đoàn 43, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Ông Vi Ngọc Quỳnh (ngoài cùng bên trái) trao Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Nguyễn Văn Ba đến đại diện gia đình (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong những năm 1972-1973, lực lượng vũ trang Nghệ An tham gia mở Mặt trận 772 để mở rộng và bảo vệ vùng giải phóng của Lào trước khi Hiệp định Vientiane về lập lại hòa bình và thực hiện hòa hợp dân tộc ở Lào được ký kết (ngày 21/2/1973).

Giai đoạn này, ông Nguyễn Văn Ba cùng các đồng đội trong đội hình Tiểu đoàn 43 đã phối hợp với lực lượng của nước bạn tổ chức 28 đợt truy quét thổ phỉ, tiêu diệt 266 tên, làm sạch địa bàn.

Ngày 17/1/1973, trong một trận chiến tại Khăm Muộn (Lào), người lính Nguyễn Văn Ba bị thương và chuyển về tuyến sau điều trị.

Do vết thương quá nặng, không thể tiếp tục tham gia chiến đấu, ngày 10/11/1973, ông được chuyển về an dưỡng tại Đội 216, Tiểu đoàn 207, Đoàn 200, Quân khu 4 với tỷ lệ thương tật 94% (thương binh 1/4).

Tháng 10/1976, thương binh nặng Nguyễn Văn Ba được chuyển về nuôi dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngày 1/1, thương tật tái phát nặng, thương binh Nguyễn Văn Ba phải nhập viện điều trị. Sau gần một tháng kiên cường trên giường bệnh nhưng thương tật quá nặng, sức khoẻ không thể phục hồi, ông từ trần vào ngày 27/1.

Ngày 26/7, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định truy tặng liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với ông Nguyễn Văn Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, khẳng định sự cống hiến và hy sinh máu xương của liệt sĩ Nguyễn Văn Ba là mình chứng ngời sáng cho tinh thần quả cảm vì độc lập, tự do của Tổ quốc và bình yên của Nhân dân.

“Tấm Bằng Tổ quốc ghi công được trao hôm nay là sự tôn vinh, ghi nhận cao quý nhất của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với công lao của liệt sĩ Nguyễn Văn Ba, đồng thời là niềm tự hào to lớn của quê hương Hưng Nguyên và gia đình dòng họ”, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Nghệ An và lãnh đạo xã Hưng Nguyên động viên bà Nguyễn Thị Tích, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Ba (Ảnh: Hoàng Lam).

Thấu hiểu, trân trọng và tri ân những mất mát, hy sinh thầm lặng của bà Phạm Thị Tích (vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Ba) và gia đình trong suốt nhiều năm qua, ông Vi Ngọc Quỳnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương xã Hưng Nguyên tiếp tục dành sự quan tâm sâu sát, thường xuyên thăm hỏi, động viên và chăm lo chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần đối với gia đình bà Phạm Thị Tích.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An đề nghị Trung tâm điều dưỡng thương binh và Phòng Người có công (Sở Nội vụ) khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi theo đúng quy định hiện hành đối với thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Ba.