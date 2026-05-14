Tra cứu địa bàn dự kiến áp dụng mức phụ cấp khu vực tính theo lương cơ sở

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực. Dự thảo thông tư gồm 2 điều với các nội dung cơ bản được kế thừa quy định tại Thông tư số 23/2025/TT-BNV (mới ban hành năm 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026).

Theo đó, dự thảo thông tư sửa đổi đối tượng áp dụng cho phù hợp, thống nhất, đồng bộ với Luật Cán bộ, công chức năm 2025. Dự thảo bỏ đối tượng “cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn” do đã liên thông.

Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến của Bộ Quốc phòng, dự thảo hoàn chỉnh đầy đủ đối tượng để Bộ Quốc phòng dễ hiểu, dễ triển khai thực hiện.

Dự thảo thông tư quy định thay thế cụm từ “Mức lương tối thiểu chung” bằng cụm từ “Mức lương cơ sở” tại điểm a khoản 2 Mục II của Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLTBNV-BLĐTBXH-BTC-UBD. Thông tư này ban hành 21 năm trước, khi đó mức lương tối thiểu chung ở mức 290.000 đồng/tháng.

Như vậy, dự kiến phụ cấp khu vực được quy định gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0 so với mức lương cơ sở; mức 1,0 chỉ áp dụng đối với những hải đảo đặc biệt khó khăn, gian khổ như quần đảo Trường Sa.

Mức tiền phụ cấp khu vực được tính theo công thức sau: Mức tiền phụ cấp khu vực = Hệ số phụ cấp khu vực x Mức lương cơ sở.

Đối với hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân thì mức tiền phụ cấp khu vực được tính so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì theo công thức sau: Mức tiền phụ cấp khu vực = Hệ số phụ cấp khu vực x Mức lương cơ sở x 0,4.

Đi kèm với dự thảo thông tư, Bộ Nội vụ cũng nêu phụ lục về địa bàn áp dụng mức phụ cấp khu vực, cụ thể như sau: