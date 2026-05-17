TPHCM vươn mình thành đại đô thị 14 triệu dân trong 50 năm qua

Chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 2/7/1976, Quốc hội ban hành nghị quyết chính thức đặt tên cho thành phố Sài Gòn - Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết nêu rõ: "Trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, thành phố Sài Gòn - Gia Định đã không ngừng phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, lập được nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Theo tài liệu của Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, TPHCM thời điểm này được phân thành 17 quận - huyện; bao gồm 12 quận nội thành (1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Tân Bình, Gò Vấp, Phú Nhuận và Bình Thạnh) và 5 huyện ngoại thành (Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Thủ Đức).

Lúc mới thành lập, diện tích nội thành của TPHCM là hơn 146km2, chỉ chiếm 7% tổng diện tích thành phố (2.093km2).

Bản đồ năm 1988 thể hiện TPHCM bao gồm 12 quận nội thành (Nguồn: Xí nghiệp Bản đồ - Cục Đo đạc và bản đồ Nhà nước).

Đến ngày 29/12/1978, Quốc hội khóa VI ban hành Nghị quyết chấp thuận sáp nhập huyện Duyên Hải (tỉnh Đồng Nai) vào TPHCM (đến năm 1992 đổi tên thành huyện Cần Giờ), nâng tổng số quận - huyện của thành phố lên 18. Từ đó, TPHCM có địa giới hành chính ổn định cho đến trước ngày 1/7/2025.

Những lần chia tách nội bộ

Trong thời gian từ năm 1979 đến 1997, thành phố chỉ thiết lập thêm một số đô thị nhỏ ở khu vực ngoại thành như: Thị trấn Hóc Môn thuộc huyện Hóc Môn (theo Quyết định số 55-BT ngày 23/3/1977); thị trấn An Lạc thuộc huyện Bình Chánh (theo Quyết định số 67-HĐBT ngày 12/9/1981); thị trấn Củ Chi (theo Quyết định số 25-HĐBT ngày 1/2/1985)…

Chỉ sau năm 1986, khi đất nước đổi mới, kinh tế thành phố phát triển nhanh chóng, quá trình đô thị hóa diễn ra mãnh liệt dẫn đến sự chia tách nội bộ trong địa giới thành phố.

Sau 10 năm đô thị hóa, ngày 6/1/1997, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/CP về việc chia tách huyện Thủ Đức để thành lập quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9; thành lập mới quận 7 và quận 12.

Sau khi chia tách các quận mới, TPHCM có tổng cộng 22 quận - huyện; bao gồm: Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Tân Bình, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Thủ Đức, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ.

Bảng thống kê các đơn vị hành chính và dân số ở TPHCM năm 1997 (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia II).

Đến năm 2003, TPHCM tiếp tục chia tách thêm 2 quận mới là Tân Phú và Bình Tân (trên cơ sở tách một phần quận Tân Bình và huyện Bình Chánh), nâng tổng số quận - huyện lên thành 24 (19 quận, 5 huyện).

Bảng thống kê đơn vị hành chính và dân số ở TPHCM năm 2010 (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia II).

Sau hơn 20 năm phát triển mạnh mẽ, đô thị hóa chóng mặt, TPHCM muốn tìm một mô hình phát triển đô thị mới và TP Thủ Đức thuộc TPHCM ra đời.

Theo Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ quốc hội, TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập các quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.

Như vậy, từ năm 2021, TPHCM có 22 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm: 1 thành phố (Thủ Đức), 16 quận (quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh, Phú Nhuận và Bình Tân) và 5 huyện (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ).

Kể từ đó đến trước ngày 1/7/2025, địa giới hành chính nội bộ TPHCM có thêm một lần biến động lớn khi tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã vào cuối năm 2024.

Cụ thể, vào tháng 11/2024, Quốc hội đồng ý sắp xếp 80 phường thuộc 10 quận của TPHCM để hình thành 41 phường mới; tổng số đơn vị cấp xã giảm từ 321 xuống còn 273.

Như vậy, từ đầu năm 2025, TPHCM có 22 đơn vị hành chính cấp huyện, chia thành 273 phường – xã - thị trấn.

Thời khắc mở rộng địa giới gấp 3 lần

Ngày 14/4/2025, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 759/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đề án, TPHCM được quyết định sáp nhập với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương trở thành một thành phố trực thuộc Trung ương có tên gọi là TPHCM.

Ngày 18/4/2025, HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết 25/NQ-HĐND về tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, 273 đơn vị hành chính cấp xã của TPHCM được sắp xếp lại thành 102 phường, xã mới.

Trụ sở UBND - HĐND TPHCM hiện nay (Ảnh: Nam Anh).

Ngày 24/4/2025, HĐND tỉnh Bình Dương cũng thông qua đề án sắp xếp 91 đơn vị hành chính thành 36 xã, phường mới.

Ngày 27/4/2025, 100% đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng biểu quyết thông qua phương án sắp xếp 77 đơn vị cấp xã thành 30 đơn vị mới.

Ngày 1/7/2025 là thời khắc lịch sử đối với TPHCM, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng với việc chuyển đổi từ mô hình 3 cấp (thành phố, quận - huyện, phường - xã) thành mô hình 2 cấp (thành phố, phường - xã - đặc khu) và sáp nhập địa giới tỉnh Bình Dương (cũ) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) vào TPHCM (cũ) để trở thành TPHCM mới.

Đến nay, TPHCM trở thành một siêu đô thị với 168 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích hơn 6.772km2 và dân số trên 14 triệu người.