TPHCM chi trả lương hưu tháng 5 trễ hơn bình thường 3 ngày

Người hưởng lương hưu bằng hình thức chi trả qua tài khoản sẽ nhận sớm hơn hình thức nhận bằng tiền mặt 1 tuần (Ảnh: BHXH TP).

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM vừa có thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5 trên địa bàn thành phố. Theo đó, BHXH Thành phố sẽ chi trả theo 2 hình thức.

Thứ nhất, đối với hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân, BHXH Thành phố sẽ thực hiện chuyển tiền lương hưu và trợ cấp BHXH vào tài khoản người hưởng bắt đầu từ ngày 4/5.

Thông thường, lịch chi trả bằng hình thức này được thực hiện từ ngày 1 hằng tháng. Tuy nhiên, dịp này người dân thành phố được nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5, bắt đầu làm việc trở lại từ ngày 4/5. Do ngày 1/5 trùng kỳ nghỉ lễ nên BHXH Thành phố phải dời lịch chi trả đến ngày 4/5.

Thứ hai, đối với hình thức chi trả tiền mặt, Bưu điện TPHCM sẽ tổ chức chi trả bắt đầu từ ngày 11/5 đến ngày 12/5 tại tất cả các điểm chi trả; từ ngày 13/5 đến hết ngày 25/5, bưu điện sẽ tổ chức chi trả tại các Bưu cục của Bưu điện Trung tâm/Huyện.

Thời gian chi trả hằng ngày tại bưu điện là trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy. Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày chủ nhật, ngày lễ, Tết thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

Như vậy, nếu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH nhận bằng hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân sẽ nhận được ngay từ ngày 4/5, sớm hơn hình thức nhận bằng tiền mặt 1 tuần.

Do đó, BHXH TPHCM đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi.