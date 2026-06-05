Tổ trưởng khu phố 1.300 hộ dân ở Hà Nội có thể nhận phụ cấp 7 triệu đồng

Tăng mức phụ cấp cho 3 chức danh ở thôn

Mức khoán quỹ phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố đặc thù bằng 8,0 lần mức lương cơ sở. Với các thôn, tổ dân phố còn lại, mức khoán quỹ bằng 6,5 lần mức lương cơ sở, theo quy định tại Nghị định 185/2026/NĐ-CP.

Cũng theo quy định, mỗi thôn, tổ dân phố không có quá 3 chức danh cán bộ không chuyên trách là Trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư Chi bộ; Trưởng Ban Công tác Mặt trận.

Riêng với Hà Nội, mức khoán quỹ phụ cấp cao hơn so với quy định chung. Cụ thể, thôn có từ 800 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trật tự hoặc thôn đặc biệt khó khăn, quỹ phụ cấp hằng tháng được áp dụng bằng 12 lần mức lương cơ sở.

Bên cạnh đó, các thôn, tổ dân phố còn lại, quỹ phụ cấp hằng tháng được áp dụng bằng 9 lần mức lương cơ sở.

Phụ cấp của trưởng thôn/tổ trưởng dân phố và 2 chức danh khác tại cơ sở có thể tăng đáng kể (Ảnh: DT).

6 năm gắn bó với vai trò Tổ trưởng tổ dân phố số 4 (xã An Khánh, Hà Nội), ông Bùi Hồng Đăng cho biết người dân trong khu vực kỳ vọng nhiều với người đảm nhiệm vị trí này.

Chính vì vậy, khi họ gặp bất kỳ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến nơi sinh sống đều tìm đến Tổ trưởng tổ dân phố. Theo ông Đăng, nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến Ban quản lý, Ban quản trị tòa nhà như điện, nước, bóng đèn hành lang... đều được người dân phản ánh đến ông.

"Đôi khi phần việc đó không thuộc quản lý của tổ trưởng, nhưng người dân trong khu vực khi gặp vấn đề gì vẫn nghĩ đến vị trí này đầu tiên. Sau khi tiếp nhận, tôi cũng sẵn lòng chuyển tiếp sự việc đến đơn vị có thẩm quyền", ông Đăng chia sẻ.

Vị tổ trưởng tổ dân phố này cũng không quên được những cuộc gọi lúc nửa đêm khi người dân thông báo bị đánh đập hay hàng xóm than phiền có gia đình gây ồn ào.

Hiện nay, ông đang hưởng mức phụ cấp 4,9 triệu đồng/tháng. Ông Đăng vẫn nhớ thời điểm mới đảm nhận vị trí này chỉ vỏn vẹn 3 triệu. Với việc quản lý 1.330 hộ dân, ông cho rằng việc tăng mức phụ cấp mới của Hà Nội bằng 2,8 lần mức lương cơ sở (tính theo mức lương mới sắp áp dụng 2,53 triệu đồng thì khoản phụ cấp là trên 7 triệu đồng) sẽ tạo động lực cho những người như ông thêm gắn bó và phục vụ người dân tại khu dân cư tốt hơn nữa.

Tăng phụ cấp là đòn bẩy kịp thời

11 năm quản lý 281 hộ tại tổ dân phố số 8, phường Kim Liên (Hà Nội), bà Nguyễn Thị Minh Hiền cho biết, phường đang xây dựng phương án sắp xếp lại tổ dân phố phù hợp với quy định mới.

Theo bà Liên, lần sáp nhập này không thực hiện gộp cơ học mà sắp xếp lại các tổ dân phố cho phù hợp với vị trí địa lý, giao thông. Dự kiến sau khi sắp xếp, tổ dân phố mới khu vực bà sinh sống sẽ tăng lên hơn 900 hộ, phù hợp với của Chính phủ.

Tổ trưởng tổ dân phố số 8 cho rằng việc lựa chọn tổ trưởng tổ dân phố tới đây cần đáp ứng nhiều yêu cầu mới để phù hợp với chính quyền địa phương cấp xã, phường mới đang vận hành.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền là tổ trưởng tổ dân phố 11 năm qua (Ảnh: Hoa Lê).

Trước đó, bà cũng nhận được bảng lấy ý kiến của UBND phường về nguyện vọng của người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố hiện nay có tiếp tục làm việc hay xin nghỉ. Với nhiều năm cống hiến, nay ở tuổi 69, bà Hiền quyết định nghỉ để lớp trẻ kế cận tiếp tục đảm nhiệm công việc tại cộng đồng dân cư.

Cũng trao đổi về việc tăng mức phụ cấp cho các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Phó Trưởng khoa Quản trị nhân lực, Học viện Hành chính và Quản trị công Đoàn Văn Tình cho biết, việc tăng quỹ khoán phụ cấp là đòn bẩy kịp thời, tạo động lực to lớn thu hút nguồn nhân lực chất lượng, những người có trình độ và am hiểu công nghệ tham gia vào bộ máy tự quản ở cơ sở.

"Quy mô dân số tăng đồng nghĩa khối lượng công việc tăng nhưng từ góc độ quản trị, mục tiêu tinh gọn, không thể tăng số lượng người", ông Tình nhìn nhận và cho rằng cần có giải pháp căn cơ là tối ưu hóa thu nhập thông qua cơ chế khuyến khích kiêm nhiệm chức danh để dồn dịch và nâng cao thu nhập thực tế cho người hoạt động không chuyên trách.

"Nếu vẫn làm việc theo tư duy cũ, trợ cấp tăng bao nhiêu cũng không đủ bù đắp áp lực. Khi ứng dụng chuyển đổi số toàn diện, sử dụng các nền tảng số để tuyên truyền, cập nhật dữ liệu và tương tác với người dân, khối lượng công việc hành chính tay chân sẽ giảm đi đáng kể, giúp người hoạt động không chuyên trách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà không bị quá tải", ông Tình nhấn mạnh.