Tính chỉ tiêu tiếp nhận làm công chức với người không chuyên trách cấp xã

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có công văn gửi UBND xã, phường về việc đề xuất chỉ tiêu tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2026.

Theo đó, để có cơ sở xây dựng kế hoạch tiếp nhận vào công chức, Sở Nội vụ đề nghị UBND các xã, phường rà soát, đề xuất chỉ tiêu tiếp nhận vào công chức đợt 1 năm 2026 đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước 1/7/2025.

Về nguyên tắc, Sở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn đề xuất này căn cứ số chỉ tiêu biên chế công chức được giao năm 2026; số công chức hiện có; số công chức còn thiếu; số công chức dự kiến nghỉ hưu và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng để đăng ký chỉ tiêu tiếp nhận vào làm công chức.

Liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 1/7/2025 đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cán bộ, công chức (trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Cán bộ, công chức hoặc đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật, đang trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng, của pháp luật).

Đồng thời, nhóm này có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục và chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần thì được cộng dồn kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc quy định tại Nghị định 170/2025/NĐ-CP) làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Về đề xuất chỉ tiêu tiếp nhận vào làm công chức, căn cứ vào nhu cầu sử dụng biên chế công chức của cơ quan, vị trí việc làm cần tuyển; UBND các xã, phường đề xuất chỉ tiêu tiếp nhận vào làm công chức (đợt 1 năm 2026) theo biểu mẫu.

Mẫu số 1: Biểu xác định chỉ tiêu tiếp nhận vào làm công chức.

Mẫu số 2: Danh sách công chức thuộc UBND xã, phường tính đến thời điểm 31/3/2026.

Mẫu số 3: Biểu chi tiết đề xuất chỉ tiêu tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2026 (diện thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch).

Sở Nội vụ Hà Nội lưu ý, UBND xã, phường rà soát kỹ chuyên ngành đào tạo; thời gian làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận, để đăng ký chỉ tiêu tiếp nhận phù hợp với người dự kiến tiếp nhận.

Văn bản đề xuất chỉ tiêu tiếp nhận vào làm công chức (đợt 1 năm 2026) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 21/4/2026.