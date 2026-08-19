Tìm thấy 42 bộ hài cốt liệt sĩ trong vườn dừa ở Đồng Tháp

Ngày 19/8, Đội K91, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết đã quy tập được 42 bộ hài cốt liệt sĩ trong khu vực vườn dừa của một hộ dân ấp Cả Cái, xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Đây là hoạt động trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội K91 cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương tìm kiếm tại nhiều địa bàn.

Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Đội K91).

Qua nguồn tin của các nhân chứng, từ ngày 7 đến 16h ngày 19/8, Đội K91, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp tiến hành khai quật khu vực vườn dừa 2.500m2 của ông Đỗ Văn Cam ở ấp Cả Cái, xã Tân Thành.

Qua nhiều lần đổ đất lên liếp trồng dừa, hiện nay nền đất khu vườn khá cao, có vị trí phải đào sâu hơn 3m.

Bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cùng với nhiều di vật (Ảnh: Đội K91).

Sau 12 ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm thấy 42 bộ hài cốt liệt sĩ. Những bộ hài cốt tìm thấy hiện chưa xác định được tên, tuổi.

Các hài cốt tìm thấy trong tình trạng được gói, buộc bằng bạt tăng, kèm võng dù và một số mảnh vải quần áo.

Đội K91 đã bảo quản hài cốt và di vật theo quy định, phục vụ công tác xác minh, giám định, xác định danh tính.