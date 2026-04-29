Thường trực Ban Bí thư dâng hương, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng tại Hà Tĩnh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính trước những công lao to lớn của cố Tổng Bí thư.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương trước phần mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Cố Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931) là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, người cộng sản kiên trung và là nhà lãnh đạo xuất sắc.

Dù thời gian hoạt động cách mạng chỉ gần 10 năm, cố Tổng Bí thư Trần Phú đã để lại di sản lý luận quý báu, đặc biệt là Luận cương Chính trị năm 1930, cùng nhiều văn kiện quan trọng, góp phần hình thành đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa trước tượng đài ở Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Trước lúc hy sinh, cố Tổng Bí thư Trần Phú đã nhắn nhủ đồng chí, đồng bào câu nói bất hủ: "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu".

Tiếp đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm ở xã Tứ Mỹ - nơi yên nghỉ của hơn 1.300 liệt sỹ đã ngã xuống vì Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Cũng trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh ở thôn Đức Vừ, xã Sơn Tiến.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Mẹ Nguyễn Thị Minh (SN 1919) có người con trai duy nhất là liệt sỹ Lê Ngọc Long (SN 1941) hy sinh năm 1966 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thường trực Ban Bí thư đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh và mong mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho con cháu, thế hệ trẻ noi theo.