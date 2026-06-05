Thủ tướng gợi ý hướng dùng ngân sách xây nhà cho công nhân thuê

4-5 người sống trong căn phòng trọ chật hẹp

Nêu kiến nghị tại cuộc đối thoại, trao đổi của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam ngày 5/6, bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn phường Ba Đình (Hà Nội), cho biết qua nhiều năm hoạt động công đoàn, vấn đề được công nhân phản ánh nhiều nhất vẫn là chỗ ở.

Theo bà Thanh, phần lớn công nhân tại Hà Nội là lao động ngoại tỉnh, đang sống trong những khu nhà trọ chật hẹp, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn.

"Nhiều gia đình 4-5 người phải ở trong căn phòng chỉ khoảng 10-15m², trong khi chi phí thuê nhà, điện nước và các khoản sinh hoạt ngày càng tăng. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe, khả năng tái tạo sức lao động cũng như năng suất làm việc của người lao động", bà Thanh cho hay.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn phường Ba Đình (Hà Nội) đặt câu hỏi (Ảnh: Hải Nguyễn).

Từ thực tế khảo sát, đại diện công đoàn phường cho biết người lao động có nhu cầu rất đa dạng, từ thuê nhà dài hạn, thuê mua đến mua nhà ở xã hội.

Vì vậy, bà đề nghị Chính phủ tiếp tục phát triển nhiều loại hình nhà ở phù hợp khả năng chi trả của công nhân; quy hoạch nhà ở gần khu công nghiệp, đi kèm trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, khu sinh hoạt văn hóa; đồng thời có cơ chế tài chính hỗ trợ người lao động tiếp cận nhà ở với chi phí hợp lý.

Chuyển tư duy từ "sở hữu nhà" sang "quyền có nhà để ở"

Trả lời kiến nghị của người lao động, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận định, nhà ở đang là một trong những vấn đề cấp bách nhất hiện nay.

Nhiều công nhân vẫn phải sống trong những khu nhà trọ chật hẹp, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn trong khi giá thuê ngày càng cao. Bên cạnh đó, các dịch vụ thiết yếu như trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế còn thiếu hoặc ở xa nơi làm việc, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý và năng suất lao động.

Về vấn đề này, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, dành quỹ đất để phát triển nhà ở cho thuê dành cho công nhân và người lao động.

Điểm quan trọng nhất mà người đứng đầu Chính phủ đề cập là việc chuyển đổi tư duy từ chỗ chỉ lo "sở hữu nhà" sang bảo đảm "quyền có nhà để ở". Cùng với đó, với những người chưa có điều kiện mua nhà, Nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà dài hạn, ổn định, giá cả phù hợp.

Nhà ở công nhân phải được quy hoạch đồng bộ với trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, nhà văn hóa và các dịch vụ xã hội thiết yếu khác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thị trường nhà ở, trong đó ưu tiên nhà ở cho thuê.

Người đứng đầu Chính phủ thông tin đã trực tiếp làm việc với TP Hà Nội cùng các địa phương tập trung đông công nhân như Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh để rà soát quy hoạch, bố trí nguồn lực phát triển nhà ở cho người lao động. Các địa phương sẽ triển khai ngay trong tháng 6 các dự án nhà ở cho thuê.

Trước mắt, Nhà nước sẽ sử dụng ngân sách để xây dựng và cho thuê gắn với quy hoạch của khu công nghiệp, bảo đảm thiết chế đi kèm, hạ tầng đồng bộ, giá thuê hợp lý để người lao động yên tâm làm việc. Đồng thời, sẽ tập trung phát triển nhà ở thương mại có nhiều phân khúc khác nhau, đáp ứng nhu cầu mua, thuê và thuê mua.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (Ảnh: Hải Nguyễn).

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương tập trung đông lao động như TPHCM, Đồng Nai và các tỉnh đông công nhân trong triển khai các dự án nhà ở cho công nhân.

Chia sẻ thêm, người đứng đầu Chính phủ cho biết, không chỉ Nhà nước bỏ tiền ra xây, vận hành, quản lý nhà ở cho thuê mà có thể thuê doanh nghiệp vận hành, quản lý. Nhà nước có thể bố trí mua lại các khu nhà ở xã hội để cho thuê ngay lập tức.

Bên cạnh nguồn lực Nhà nước là vốn mồi, vốn ban đầu, theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nước phải có chính sách hỗ trợ về thuế, vốn, lãi suất… để thu hút nguồn lực doanh nghiệp, nguồn lực xã hội, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, người lao động.

Theo Thủ tướng, các cơ chế, chính sách này sẽ được báo cáo Chính phủ sớm để nghiên cứu, báo cáo Quốc hội khi sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản tới đây.

Bên cạnh nhà ở để bán, người đứng đầu Chính phủ cũng định hướng phải tập trung vào những phân khúc ưu tiên như nhà cho thuê, nhà ở cho đối tượng chính sách và nhà ở cho công nhân.