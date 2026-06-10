Thu nhập tăng thêm của công chức, viên chức TPHCM sau sáp nhập

Cán bộ, công chức tại TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Thông tin về thu nhập của đội ngũ cán bộ, công chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh từ ngày 1/7/2025, Sở Nội vụ TPHCM cho biết thành phố vẫn tiếp tục thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm để đảm bảo quyền lợi, thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động.

Theo đó, hệ số chi thu nhập tăng thêm năm 2025 và năm 2026 đối với cán bộ, công chức và người lao động ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc TPHCM đều đang giữ ở mức 1,5 lần mức lương theo ngạch bậc, chức vụ.

Đối với các trường hợp lao động ở các cơ quan, đơn vị không trực thuộc TPHCM nhưng làm việc trên địa bàn TP, hưởng mức chi theo số tiền cụ thể thì số tiền chi thu nhập tăng thêm là 3.000.000 đồng/người/tháng.

Theo Sở Nội vụ TPHCM, chính sách chi thu nhập tăng thêm này đã giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ổn định cuộc sống và an tâm công tác.

Ngoài ra, để đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo đủ năng lực vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố xác định việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và quy định mới cho cán bộ, công chức là rất quan trọng.

Do đó, Sở Nội vụ đã phối hợp với các sở, ngành chuyên môn của Thành phố tập trung tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, đồng hành hướng dẫn các nghiệp vụ chuyên môn cùng cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu sau sắp xếp.

Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2026. Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức 62 lớp đào tạo, bồi dưỡng trong nước và 8 lớp bồi dưỡng ở nước ngoài cho 30.080 cán bộ, công chức.

Cùng với đó, Sở Nội vụ sẽ tổ chức thường xuyên các lớp bồi dưỡng trong năm, tập trung kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức và kỹ năng chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Đồng thời, Sở Nội vụ TPHCM cũng đang tập trung rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm mới tại cấp xã để cử đi bồi dưỡng.