Thông tin mộ tập thể 70-90 liệt sỹ: Người dân sẵn sàng hỗ trợ

Những ngày này, nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến đường Trường Chinh, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi cùng bà con trong khu vực đặc biệt quan tâm, theo dõi thông tin về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn.

Dù hoạt động này có thể ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt và việc kinh doanh, nhiều hộ dân vẫn bày tỏ sự đồng thuận, sẵn sàng phối hợp với lực lượng chức năng với mong muốn các liệt sỹ sớm được tìm thấy.

Quá trình tìm kiếm liệt sỹ ở đường Trường Chinh, lực lượng chức năng đã nhận được nhiều thông tin có giá trị do người dân cung cấp (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trước nhà ông Trần Văn Thế (70 tuổi), trên tuyến đường Trường Chinh, năm 2008, trong quá trình đào móng xây dựng nhà ở, gia đình ông phát hiện nhiều mảnh hài cốt cùng các mảnh vải nghi là di vật của liệt sỹ và đã báo cho cơ quan chức năng.

Sau đó, lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các khu vực lân cận và quy tập được tổng cộng 22 hài cốt liệt sỹ. Ông Thế cho biết việc đưa được các liệt sỹ lên khỏi lòng đất khiến gia đình ông cảm thấy nhẹ lòng. Vì vậy, trong đợt tìm kiếm lần này, ông cùng nhiều người dân trong khu vực sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp để công tác tìm kiếm đạt kết quả tốt nhất.

Cách nhà ông Thế khoảng 2 căn, khu vực trước quán lẩu dê Hồng 135 (số 278 đường Trường Chinh) là một trong 4 vị trí được đề xuất đào rãnh thăm dò.

Người dân đều đồng thuận và sẵn sàng hỗ trợ công tác tìm kiếm liệt sỹ ở đường Trường Chinh (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông Nguyễn Hồng (59 tuổi), chủ quán lẩu dê Hồng 135 cho biết quán có mặt tiền rộng khoảng 8m và duy trì hoạt động kinh doanh ổn định suốt 5 năm qua. Dù việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ có thể ảnh hưởng phần nào đến sinh hoạt và hoạt động buôn bán, gia đình ông hoàn toàn ủng hộ, sẵn sàng phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng.

"Việc tìm kiếm các liệt sỹ là rất ý nghĩa. Nếu khu vực trước quán hoặc phần đất của gia đình cần phục vụ công tác đào thăm dò, tôi sẵn sàng tạo điều kiện, mong sớm tìm được các liệt sỹ để các anh được trở về với đồng đội, gia đình", ông Hồng chia sẻ.

Ông Hồng cũng bày tỏ mong muốn sau khi hoàn thành công tác khảo sát, tìm kiếm, mặt bằng sẽ sớm được hoàn trả để người dân ổn định sinh hoạt và hoạt động kinh doanh.

Các chuyên gia sử dụng radar xuyên đất để quét các dị vật lạ trong lòng đất (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Xuân Ninh, Chủ tịch UBND phường Đăk Cấm, cho biết tổ dân phố 7, phường Đăk Cấm có khoảng 20 hộ dân sinh sống dọc đoạn đường Trường Chinh từ đường Đinh Công Tráng đến đường Trương Đăng Quế. Qua tuyên truyền, vận động, hầu hết các hộ dân đều bày tỏ sự đồng thuận, sẵn sàng phối hợp khi có yêu cầu khảo sát, tìm kiếm.

Địa phương đã thành lập tổ vận động, trực tiếp tuyên truyền đến các hộ dân về kế hoạch tìm kiếm, kêu gọi sự ủng hộ, hỗ trợ của người dân tại khu vực dự kiến triển khai. Qua nắm bắt tình hình, đa số người dân đều bày tỏ sự đồng thuận, thống nhất cao với chủ trương này.

Theo ông Ninh, địa phương đã chỉ đạo Công an phường và Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phương án phân luồng giao thông tại khu vực triển khai tìm kiếm.