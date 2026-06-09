Thông tin mộ tập thể 70-90 liệt sỹ: Đào 4 rãnh để thăm dò, tìm kiếm

Ngày 9/6, Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đã xây dựng phương án khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc phường Đăk Cấm và Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi).

Đại tá Mai Kim Bình cho biết lực lượng chức năng sẽ sử dụng máy xúc cơ giới cắt, bóc tách lớp nhựa đường và đất trên bề mặt với độ sâu tối thiểu 50cm, chiều rộng tối thiểu 1m trong khu vực Nghĩa trang liệt sỹ phường Đăk Cấm.

Các cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi triển khai công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ở đường Trường Chinh (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo Đại tá Mai Kim Bình, sau khi hoàn thành việc bóc tách và thăm dò bằng cơ giới, cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi sẽ đào thủ công để tìm kiếm, xác minh các dấu hiệu nghi liên quan đến hài cốt liệt sỹ.

Song song, lực lượng quy tập sẽ đào 4 rãnh thăm dò vuông góc với đường Trường Chinh tại các vị trí trước nhà số 230, 242, 278 và khu vực trước cổng Nghĩa trang liệt sỹ phường Đăk Cấm.

Việc thi công được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu. Lực lượng chức năng vừa đào và xác minh hiện trường, đồng thời hoàn trả mặt bằng ngay sau khi kết thúc để bảo đảm đời sống sinh hoạt của người dân.

Người dân chỉ nơi từng phát hiện 8 hài cốt liệt sỹ năm 2001 khi đào cột điện (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc xuất hiện thêm thông tin có giá trị từ nhân chứng, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi sẽ xem xét mở rộng phạm vi tìm kiếm, khai quật để nâng cao hiệu quả xác minh, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Bà Lâm Thị Điệp, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 7, đã có hàng chục năm sinh sống tại đường Trường Chinh. Nhiều ngày qua, bà cùng đại diện UBND phường Đăk Cấm thường xuyên đến từng hộ dân dọc tuyến đường để tuyên truyền, vận động người dân phối hợp, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Bà Điệp cho biết hầu hết các hộ đều bày tỏ sự đồng thuận, sẵn sàng phối hợp khi có yêu cầu khảo sát, tìm kiếm. Căn nhà của gia đình bà rộng gần 700m2, có 13m mặt tiền giáp đường Trường Chinh. Khi nghe tin việc tìm kiếm, gia đình bà Điệp luôn sẵn sàng tạo điều kiện nếu lực lượng chức năng cần khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ trên phần đất của gia đình.

Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng đưa ra những bức ảnh nhận định dọc đường Trường Chinh có thể là nơi chôn cất hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Phạm Hoàng).

“Để có được hòa bình, độc lập như hôm nay, thế hệ cha anh đã phải đánh đổi bằng máu xương. Nghĩ đến cảnh các liệt sỹ còn nằm lại dưới lòng đất, chúng tôi rất xót xa, chỉ mong các lực lượng chức năng sớm tìm thấy, đưa các anh trở về với gia đình, đất Mẹ”, bà Điệp bày tỏ.

Theo bà Điệp, người dân trong khu vực cũng không quá bất ngờ trước thông tin sẽ tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Bởi nhiều năm trước, trên tuyến đường Trường Chinh từng phát hiện và quy tập được nhiều hài cốt liệt sỹ.