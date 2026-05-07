Thống kê hộ chính sách để tặng quà dịp kỷ niệm 50 năm TPHCM mang tên Bác

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình tặng quà thương binh tại TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, cho biết Sở vừa có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, cung cấp số liệu các hộ gia đình chính sách (người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng) để tặng quà nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976-02/7/2026).

Nhóm hộ gia đình chính sách nhận quà đợt này bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; thân nhân liệt sĩ; Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học...

Theo Sở Nội vụ TPHCM, tổng số hộ được tính theo hộ gia đình chính sách. Ví dụ, chồng là thương binh, vợ là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (hoặc đối tượng khác) sống chung trong hộ thì tính là một hộ gia đình chính sách.

Trước đó, UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Kế hoạch bao gồm 12 hoạt động chính và một số hoạt động bên lề. Trong 12 hoạt động chính của chương trình kỷ niệm, UBND Thành phố giao nhiệm vụ cho Sở Nội vụ và Sở Y tế chủ trì thực hiện chính sách an sinh xã hội nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Bác.

Thành phố sẽ thống kê danh sách các hộ gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác đang sinh sống trên địa bàn để tặng quà nhân dịp kỷ niệm trọng đại này. Dự kiến mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng/hộ.