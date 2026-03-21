Thêm đối tượng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu được đề xuất tăng trợ cấp

Theo dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung nhóm đối tượng người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 thuộc diện điều chỉnh lần này. Đây là nhóm người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo Bộ Nội vụ, đây là đối tượng được bổ sung mới theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, do đó mức trợ cấp hằng tháng của nhóm này được áp dụng việc điều chỉnh theo quy định như điều chỉnh lương hưu.

Ngoài nhóm này ra, dự thảo nghị định còn nêu 9 nhóm đối tượng sẽ được áp dụng mức tăng lương hưu, trợ cấp là: Nhóm cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động theo quy định; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường theo quy định của các nghị định; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp theo quy định; cán bộ xã, phường đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định.

Bên cạnh đó còn có nhóm quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp; công an nhân dân đang hưởng trợ cấp; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995.

Các nhóm được đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp tới đây (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải).

Cơ quan soạn thảo đề xuất 2 phương án điều chỉnh lương hưu, phụ cấp. Phương án 1 sẽ thực hiện điều chỉnh tăng 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 1 dự thảo nghị định. Thực hiện điều chỉnh tăng 8% trên mức trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng còn lại.

Phương án 2 sẽ thực hiện điều chỉnh tăng 8% trên mức trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với toàn bộ các nhóm trên.

Sau khi thực hiện điều chỉnh theo phương án 1 hoặc phương án 2 nêu trên đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã bổ sung quy định chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu, và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo đó, Luật quy định công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu (chưa đủ 15 năm đóng), và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nếu không hưởng bảo hiểm xã hội một lần, hoặc không bảo lưu, mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng của mình.

Thời gian hưởng, mức hưởng trợ cấp hằng tháng được xác định căn cứ vào thời gian đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng, họ được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Mức trợ cấp hằng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng, hiện là 500.000 đồng.

Hiện theo phương án được Bộ Nội vụ đề xuất, nhóm người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu, và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được tăng trợ cấp với mức 8%, dự kiến thực hiện từ 1/7/2026.