Thay đổi cuộc đời nhờ quyết định đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai) nằm trong danh sách 74 huyện nghèo của cả nước. Mường Khương có 23 dân tộc sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao.

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp để giúp người dân vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, địa phương đẩy mạnh tư vấn tạo việc làm cho người lao động để có thu nhập ổn định.

Cùng với đó, huyện Mường Khương tích cực triển khai nhiều chương trình, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Sau thời gian đi làm việc ở Hàn Quốc theo hợp đồng, anh Hoàng Văn Lù (bên phải) về quê phát triển kinh tế (Ảnh: Kim Huệ).

Nhờ đi làm việc tại Hàn Quốc theo hợp đồng mà anh Hoàng Văn Lù - thôn Na Đẩy (thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương) có tiền để xây dựng ngôi nhà khang trang với nhiều trang thiết bị có giá trị kinh tế cao, đầu tư phát triển kinh tế.

Anh Lù cho biết trước đây cũng giống như nhiều hộ dân trong thôn, gia đình anh thuộc hộ nghèo. Vợ chồng chăm chỉ lao động nhưng cũng chỉ đủ ăn.

Sau khi được chính quyền địa phương tuyên tuyền, tư vấn, anh Hoàng Văn Lù là một trong những hộ đầu tiên của thôn Na Đẩy mạnh dạn đăng ký đi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với suy nghĩ: “Ở nhà cứ nghèo mãi, khổ mãi cho nên thử một lần đi ra ngoài, biết đâu lại thay đổi cuộc đời”.

Và thực tế, quyết định ấy đã không chỉ giúp gia đình anh đổi đời mà còn mở ra lựa chọn mới cho nhiều trai làng khác trong thôn.

Sang Hàn Quốc, anh Lù làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp với thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng. Sau khi hết hạn hợp đồng, anh về nước và đã tích lũy được số vốn đáng kể.

Anh Lù đầu tư xây dựng lại nhà cửa khang trang để gia đình có cuộc sống tốt hơn. Đồng thời, anh đầu tư mua một chiếc xe tải vận chuyển hàng hoá, 1 xe ô tô để chạy taxi, đồng thời phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Nhờ đó, mỗi tháng thu nhập của gia đình anh lên đến 20-30 triệu đồng.

Thôn Na Đẩy hiện có nhiều người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó chủ yếu là nam giới trong độ tuổi thanh niên. Các thị trường được lựa chọn chủ yếu là Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines … với mức thu nhập 20-30 triệu đồng/tháng/lao động trở lên.

Riêng năm 2025, toàn thôn đã có 6 người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhiều người sau khi hết thời hạn hợp đồng lao động đã về nước lại đăng ký đi tiếp lần hai, lần ba hoặc làm công nhân ở các khu công nghiệp.

Tương tự, tại xã Bản Lầu (huyện Mường Khương), nhiều người lao động đã mạnh dạn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để thoát nghèo và làm giàu.

Trước kia, gia đình anh Phừn Văn Kiên (Dân tộc Giáy) ở thôn Na Vai, xã Bản Lầu chỉ trông vào vài nương ngô, nương lúa, quanh năm lo cái ăn cái mặc. Được cán bộ xã tuyên truyền, anh Kiên đăng ký học tiếng Trung Quốc rồi sang Đài Loan (Trung Quốc) làm công nhân dệt kim, với mức thu nhập 30-40 triệu đồng/tháng. Đây là mức thu nhập vượt xa tưởng tượng của anh trước đó.

Ba năm chăm chỉ làm việc, anh Kiên trở về với khoản vốn tích góp đủ để xây nhà, đầu tư trồng trọt chăn nuôi bài bản hơn.

“Đi nước ngoài làm việc theo hợp đồng không chỉ giúp có thêm thu nhập mà còn tôi còn học được cách để đầu tư phát triển kinh tế. Đi ra khỏi bản làng mới thấy người ta làm việc khoa học và hiệu quả lắm. Mình cũng học hỏi được rất nhiều để về quê làm kinh tế”, anh Kiên nói.

Không xa nhà anh Kiên, anh Trần Văn Kiều cũng có hành trình thay đổi đáng kể sau nhiều năm lao động tại Hàn Quốc. Khi địa phương có chính sách hỗ trợ người dân tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, anh tận dụng ngay cơ hội. Năm năm làm việc tại trang trại chăn nuôi ở Hàn Quốc với thu nhập 30 triệu đồng/tháng giúp anh có khoản vốn gửi về xây nhà và tích lũy.

Kết thúc hợp đồng, anh Kiều về nước rồi tiếp tục đăng ký sang Hàn Quốc làm việc theo hợp đồng. Lần này, anh Kiều được làm công nhân nhà máy với thu nhập gần 50 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian này, anh gặp và nên duyên với chị Lữ Thị Bình (dân tộc Thái). Giữa năm 2025, hai vợ chồng anh Kiều trở về quê. Anh Bình mua ô tô làm dịch vụ vận tải, còn vợ anh mở cửa hàng làm đẹp tại trung tâm xã.

Có thể thấy, việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã là một cơ hội tốt, mở ra hướng thoát nghèo hiệu quả cho nhiều gia đình ở huyện Mường Khương. Đặc biệt, đi làm việc ở nước ngoài không chỉ giúp người lao động nâng cao thu nhập mà còn giúp họ thay đổi tư duy để phát triển kinh tế khi trở về địa phương.

Xuân Mai