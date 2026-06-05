Ngày 4/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2017-2020, công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Số lượng thôn, tổ dân phố giảm từ 5.971 đơn vị năm 2017 xuống còn 4.351 đơn vị, giảm 1.620 đơn vị; nhiều thôn, tổ dân phố đã đáp ứng tiêu chí về quy mô số hộ gia đình theo quy định hiện hành.

Tỉnh Thanh Hóa dự kiến giảm hơn 2.400 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp (Ảnh minh họa: Thanh Tùng).

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chí. Toàn tỉnh Thanh Hóa có 631/776 tổ dân phố quy mô dưới 450 hộ; 3.146/3.575 thôn quy mô dưới 350 hộ, trong đó có 41 thôn chưa đạt 50 hộ.

Thực trạng này ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của thôn, tổ dân phố; gây khó khăn trong việc huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; làm gia tăng áp lực quản lý đối với chính quyền cơ sở sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025.

Số lượng thôn, tổ dân phố lớn trong khi tỷ lệ đơn vị có quy mô nhỏ còn cao nhưng vẫn được bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách như nhau, dẫn đến số người hưởng phụ cấp lớn, kinh phí chi trả hằng năm cao và không tạo được dư địa để nâng mức phụ cấp.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, trên cơ sở rà soát, các địa phương đề xuất sắp xếp 4.115 thôn, tổ dân phố thành 1.702 thôn, tổ dân phố mới. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 1.938 thôn, tổ dân phố, giảm 2.413 đơn vị so với hiện nay.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết tiếp tục sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến tập trung phân tích tính phù hợp của phương án đối với từng địa phương, từng khu vực; đánh giá tác động đến đời sống người dân cũng như việc giữ gìn các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống của cộng đồng dân cư sau sắp xếp.

Nhiều ý kiến đề nghị, trong quá trình xây dựng phương án cần tính toán đầy đủ các yếu tố đặc thù về địa hình, điều kiện tự nhiên, phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa của từng địa phương; bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu thực hiện các tiêu chí của Trung ương với điều kiện thực tiễn ở cơ sở.

Theo các đại biểu, việc đặt tên thôn, tổ dân phố mới cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm tính lịch sử, truyền thống và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ông Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhấn mạnh việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ quan trọng nhằm tiếp tục tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị; tiếp tục rà soát kỹ lưỡng phương án đối với từng địa bàn, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời khẩn trương hoàn thiện phương án để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến theo quy định.