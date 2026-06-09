Thanh Hóa đề xuất bổ sung, tách phòng, ban ở cấp xã

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Thanh Hóa, sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính trị từ tỉnh đến cơ sở hoạt động thông suốt, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, nhiều xã, phường vẫn còn những hạn chế, khó khăn cần được tháo gỡ.

Từ thực tiễn triển khai trong 1 năm qua, Thanh Hóa đưa ra 8 đề xuất, kiến nghị với Trung ương.

UBND xã Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo Tỉnh ủy Thanh Hóa, để tạo thêm không gian, nguồn lực và dư địa phát triển, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách nhà nước, tỉnh đề nghị Trung ương nghiên cứu, xem xét tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Thanh Hóa cũng đề nghị Trung ương rà soát, sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; ban hành nghị quyết hướng dẫn cụ thể về phạm vi ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp xã và quy trình giám sát đầu tư công ở cấp xã.

Tỉnh kiến nghị tăng số lượng đại biểu HĐND cấp xã nhằm bảo đảm cơ cấu tổ chức các ban chuyên trách; hỗ trợ nguồn lực, định hướng chuyển giao công nghệ để thực hiện thí điểm toàn diện đề án HĐND số tại cấp cơ sở, làm tiền đề tổng kết và nhân rộng mô hình.

Qua thực tế vận hành cho thấy, khối lượng công việc trong lĩnh vực xây dựng Đảng ở cấp xã ngày càng lớn, Thanh Hóa đề nghị Trung ương nghiên cứu tổ chức lại Ban Xây dựng Đảng cấp xã theo hướng tách thành Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo - Dân vận, nhằm nâng cao tính chuyên môn hóa, tăng hiệu quả tham mưu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trong tình hình mới, đồng bộ với tổ chức bộ máy cấp tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh đề nghị Chính phủ nghiên cứu chủ trương bổ sung các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã; bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy như thành lập thanh tra cấp xã hoặc bố trí thanh tra viên tại các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

Toàn cảnh trung tâm tỉnh Thanh Hóa, nhìn từ trên cao (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo Tỉnh ủy Thanh Hóa, hiện nay, nhiệm vụ của Phòng Kinh tế (ở xã), Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị (ở phường) là rất lớn, với 33 nhóm nhiệm vụ lớn, yêu cầu chuyên môn cao, thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 4 sở dẫn đến quá tải trong thực hiện nhiệm vụ, chưa đáp ứng được yêu cầu tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã. Tỉnh đề nghị Chính phủ nghiên cứu cho chủ trương bổ sung phòng Nông nghiệp và Môi trường thuộc UBND cấp xã.

Thanh Hóa cũng kiến nghị Trung ương quy định cụ thể số lượng cấp phó của các tổ chức chính trị - xã hội, cấp phó không kiêm chức vụ Trưởng ban cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; tăng số lượng cấp phó tại các ban, đơn vị trực thuộc. Địa phương này cũng đề xuất nâng khung biên chế cán bộ cơ quan Mặt trận Tổ quốc cấp xã lên 10-15 người tùy theo quy mô từng địa bàn.

Bên cạnh đó, tỉnh đề nghị Trung ương sớm giao biên chế năm 2026 và giai đoạn 2026-2031, trong đó bảo đảm đủ biên chế viên chức ngành giáo dục cho Thanh Hóa.

Địa phương cũng kiến nghị Trung ương tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để các cấp thuận lợi hơn trong quá trình tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hiện nay, một số xã, phường trên địa bàn tỉnh đã bố trí thêm các điểm tiếp nhận hồ sơ, như phường Hạc Thành và phường Đông Sơn. Tuy nhiên, do chưa được sử dụng con dấu thứ 2, quá trình giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân còn phát sinh bất cập, mất nhiều thời gian luân chuyển hồ sơ về trụ sở UBND xã, phường để đóng dấu. Tỉnh đề nghị Trung ương sớm ban hành quy định về việc sử dụng con dấu thứ 2 đối với các đơn vị này.