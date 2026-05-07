Tặng mỗi hộ chính sách 1 triệu đồng nhân dịp 50 năm TPHCM mang tên Bác

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình tặng quà thương binh tại TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Kế hoạch bao gồm 12 hoạt động chính và một số hoạt động bên lề. Trong 12 hoạt động chính của chương trình kỷ niệm, UBND Thành phố giao nhiệm vụ cho Sở Nội vụ và Sở Y tế chủ trì thực hiện chính sách an sinh xã hội nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Bác.

Theo đó, thành phố sẽ thống kê danh sách các hộ gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác đang sinh sống trên địa bàn để tặng quà nhân dịp kỷ niệm trọng đại này. Dự kiến mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng/hộ.

Trong dịp này, TPHCM sẽ tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể vào đúng ngày mà cách đây 50 năm, thành phố chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 2/7). Lễ kỷ niệm dự kiến tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành).

Theo kế hoạch, ngày lễ trọng đại này sẽ có sự tham dự của 5.000 đại biểu là Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương...