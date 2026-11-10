Theo Luật Việc làm số 74/2025/QH15 và Nghị định 374/2025/NĐ-CP, người lao động phải thông báo với tổ chức dịch vụ việc làm công - nơi đang hưởng trợ cấp theo Mẫu số 24. Việc thông báo đúng hạn giúp cơ quan chức năng xác nhận tình trạng của người hưởng và là điều kiện để tiếp tục chi trả trợ cấp theo quy định.

Vì sao phải thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng?

Thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng giúp cơ quan chức năng theo dõi tình trạng việc làm trong thời gian người lao động nhận trợ cấp. Đây không chỉ là thủ tục hành chính: thông tin được kê khai còn giúp tổ chức dịch vụ việc làm công nắm bắt nhu cầu, hỗ trợ tư vấn và giới thiệu việc làm. Người lao động phải thực hiện nghĩa vụ này trong suốt thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp , kể cả khi chưa tìm được công việc phù hợp.

Căn cứ áp dụng từ ngày 1/1/2026 là Luật Việc làm số 74/2025/QH15 và Nghị định số 374/2025/NĐ-CP. Theo Điều 21 Nghị định 374, người lao động thông báo trực tiếp hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia với tổ chức dịch vụ việc làm công nơi đang hưởng trợ cấp, theo Mẫu số 24 ban hành kèm nghị định. Người lao động phải ghi đúng, đầy đủ nội dung và chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.

Cần phân biệt việc thực tế tìm kiếm việc làm với nghĩa vụ thông báo theo thủ tục. Người lao động có thể đã gửi hồ sơ ứng tuyển, phỏng vấn hoặc liên hệ nhà tuyển dụng, nhưng nếu không thực hiện thông báo theo đúng hạn và cách thức quy định thì vẫn bị xem là chưa hoàn thành nghĩa vụ. Ngược lại, nếu chưa tìm được vị trí phù hợp hoặc chưa có kết quả ứng tuyển, người lao động vẫn phải thông báo trung thực tình trạng thực tế, không được bỏ qua kỳ thông báo.

Mẫu số 24 yêu cầu người lao động cung cấp các thông tin chính như:

Thông tin cá nhân và thông tin về quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tình hình tìm kiếm việc làm trong tháng, gồm thông tin về đơn vị đã liên hệ/ứng tuyển, vị trí và kết quả tìm kiếm theo nội dung biểu mẫu.

Tình trạng việc làm hiện tại và các thông tin liên quan theo yêu cầu của Mẫu số 24.

Người lao động nên ghi lại nơi đã liên hệ tìm việc, vị trí ứng tuyển và kết quả ngay trong tháng, thay vì chờ đến sát hạn mới nhớ lại. Việc kê khai đầy đủ, chính xác giúp hạn chế thiếu sót; người khai chịu trách nhiệm về nội dung đã cung cấp. Không nên tự điền theo phỏng đoán hoặc khai đã ứng tuyển khi thực tế không có.

Người hưởng trợ cấp thất nghiệp có nghĩa vụ thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng với tổ chức dịch vụ việc làm công nơi đang hưởng trợ cấp theo Mẫu số 24 (Ảnh: Thanh Bình).

Thời hạn, nơi nộp và cách thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

Thời hạn thông báo về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp . Theo Điều 21 Nghị định 374/2025/NĐ-CP, ngày thông báo của tháng hưởng thứ nhất nằm trong 3 ngày làm việc mà người lao động được trả kết quả giải quyết hưởng trợ cấp; từ tháng hưởng thứ hai trở đi, ngày thông báo nằm trong 3 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng.

Người lao động có thể thông báo trực tiếp hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia; thủ tục không thu phí, lệ phí.

Thời điểm hoặc trường hợp Thời hạn, nơi thực hiện Việc cần lưu ý Tháng hưởng thứ nhất Ngày thông báo nằm trong 3 ngày làm việc mà người lao động được trả kết quả giải quyết hưởng trợ cấp Ngày cụ thể ghi trong phụ lục quyết định hưởng Từ tháng hưởng thứ hai trở đi Ngày thông báo nằm trong 3 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp Đối chiếu phụ lục quyết định; không tự tính theo ngày nhận tiền Nộp trực tiếp Tại tổ chức dịch vụ việc làm công nơi đang hưởng trợ cấp Khai theo Mẫu số 24, ghi đúng và đầy đủ Nộp trực tuyến Qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia Lưu thông tin xác nhận nộp nếu có Đang chuyển nơi hưởng Thông báo tại tổ chức dịch vụ việc làm công nơi chuyển đến nếu ngày thông báo nằm trong thời gian chuyển Thực hiện thủ tục chuyển nơi hưởng, không tự ý đổi nơi nộp Không thể thông báo đúng hạn do hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa hoặc dịch bệnh Tổ chức dịch vụ việc làm công xem xét, trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định điều chỉnh ngày thông báo Không tự mặc định được gia hạn; cần liên hệ sớm Không thông báo một kỳ Bị tạm dừng hưởng trợ cấp; nếu còn thời gian hưởng, được tiếp tục khi thực hiện thông báo Thời gian tạm dừng không được nhận trợ cấp và không được bảo lưu Không thông báo 3 tháng liên tục Bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Phân biệt với việc tạm dừng do bỏ lỡ một kỳ

Các bước thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng để hưởng trợ cấp thất nghiệp cơ bản như sau:

Xác định đúng ngày thông báo được ghi trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp. Với tháng đầu tiên, ngày thông báo nằm trong thời hạn 3 ngày làm việc mà người lao động được trả kết quả giải quyết; từ tháng thứ hai, ngày thông báo nằm trong 3 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng. Không tự tính theo ngày cuối tháng hoặc theo ngày nhận tiền. Chuẩn bị thông tin để khai Mẫu số 24. Ghi chính xác thông tin cá nhân, số quyết định hưởng, tình hình tìm kiếm việc làm và tình trạng việc làm hiện tại theo các mục của biểu mẫu. Nộp thông báo trực tiếp tại tổ chức dịch vụ việc làm công nơi đang hưởng trợ cấp hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đây là hai cách thức được quy định; không mặc định các ứng dụng khác là kênh thay thế nếu chưa có hướng dẫn chính thức. Kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ. Lưu lại giấy tiếp nhận, thông tin xác nhận hoặc bằng chứng nộp trực tuyến để có căn cứ đối chiếu nếu phát sinh vướng mắc.

Nếu chuyển nơi hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, người lao động thông báo tìm kiếm việc làm với tổ chức dịch vụ việc làm công nơi chuyển đến nếu ngày thông báo rơi vào thời gian chuyển nơi hưởng. Việc chuyển nơi hưởng cần thực hiện thủ tục theo quy định, không chỉ tự ý chuyển địa điểm nộp thông báo.

Trường hợp thời gian thông báo tìm kiếm việc làm nằm trong giai đoạn người lao động bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa hoặc dịch bệnh khiến không thể thông báo, tổ chức dịch vụ việc làm công xem xét, trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định điều chỉnh ngày thông báo. Đây là cơ chế xem xét theo trường hợp cụ thể, không phải tự động gia hạn cho mọi lý do cá nhân.

Lao động thất nghiệp được tiếp cận thông tin tuyển dụng, được tư vấn nghề nghiệp (Ảnh: Trần Oanh).

Không thông báo đúng hạn bị xử lý thế nào, làm gì để không gián đoạn trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp?

Nếu người lao động không thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định, việc hưởng trợ cấp sẽ bị tạm dừng. Trong thời gian tạm dừng, người lao động không được nhận tiền trợ cấp và khoảng thời gian tạm dừng không được bảo lưu. Nếu vẫn còn thời gian hưởng, người lao động được tiếp tục hưởng khi thực hiện thông báo theo quy định.

Vì vậy, bỏ lỡ một kỳ thông báo không đồng nghĩa ngay lập tức bị chấm dứt toàn bộ quyền hưởng, nhưng có thể làm gián đoạn chi trả và ảnh hưởng đến thời gian được bảo lưu.

Nếu không thông báo tìm kiếm việc làm trong 3 tháng liên tục, người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo Điều 21 Nghị định 374/2025/NĐ-CP, trong 2 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn thông báo hàng tháng, tổ chức dịch vụ việc làm công phải thông tin cho cơ quan bảo hiểm xã hội các trường hợp không thông báo để dừng chi trả. Đây là thời hạn phối hợp giữa cơ quan thực hiện, không phải thời gian người lao động được gia hạn để nộp bù.

Người lao động cần phân biệt rõ: một lần không thông báo dẫn đến tạm dừng; không thông báo 3 tháng liên tục dẫn đến chấm dứt hưởng.

Một số cách quản lý đơn giản để tránh gián đoạn trợ cấp thất nghiệp:

Đánh dấu ngày thông báo ghi trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp vào lịch điện thoại; đặt nhắc trước hạn để có thời gian kê khai.

Lưu lại tên, địa chỉ đơn vị đã liên hệ tìm việc, vị trí và kết quả ngay khi có phản hồi. Nếu chưa có kết quả hoặc chưa tìm được việc, vẫn khai trung thực tình trạng thực tế.

Đọc lại Mẫu số 24 trước khi nộp, nhất là thông tin cá nhân, quyết định hưởng và tình trạng việc làm. Không điền theo phỏng đoán hoặc khai không đúng thực tế.

Nếu nộp trực tuyến, làm theo hướng dẫn trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và lưu thông tin xác nhận nếu có. Nếu nộp trực tiếp, giữ lại giấy tờ hoặc xác nhận liên quan đến lần thông báo.

Khi chuyển nơi hưởng, thực hiện thủ tục chuyển nơi hưởng và thông báo tại tổ chức dịch vụ việc làm công nơi chuyển đến nếu ngày thông báo rơi vào thời gian chuyển. Không tiếp tục nộp ở nơi cũ khi hồ sơ đã được chuyển tiếp và nơi mới đã tiếp nhận.

Nếu có sự kiện như hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa hoặc dịch bệnh khiến không thể thông báo đúng hạn, liên hệ tổ chức dịch vụ việc làm công sớm để đề nghị xem xét điều chỉnh ngày thông báo. Chỉ cơ quan có thẩm quyền mới quyết định việc điều chỉnh; người lao động không tự cho rằng hạn đã được gia hạn.

Thực hiện đúng thời hạn và kê khai chính xác là hai điểm cốt lõi. Nếu có thay đổi về việc làm hoặc nơi hưởng, người lao động cần phản ánh trung thực và làm theo hướng dẫn của tổ chức dịch vụ việc làm công. Khi có việc làm thuộc trường hợp phải chấm dứt hưởng, cần thông báo theo thủ tục riêng, không chỉ chờ đến kỳ thông báo tìm kiếm việc làm tiếp theo.

Câu hỏi thường gặp về thông báo tìm kiếm việc làm

1. Nếu không nộp thông báo đúng hạn thì trợ cấp thất nghiệp có bị dừng không?

Có. Không thực hiện thông báo hàng tháng theo quy định là căn cứ tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; trong thời gian tạm dừng, người lao động không được nhận tiền trợ cấp và thời gian này không được bảo lưu. Nếu còn thời gian hưởng, người lao động được tiếp tục hưởng khi thực hiện thông báo. Trường hợp không thông báo trong 3 tháng liên tục, người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp. Tổ chức dịch vụ việc làm công có trách nhiệm thông tin cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong 2 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thông báo để dừng chi trả.

2. Tôi chuyển nơi hưởng trợ cấp thì thông báo ở đâu?

Nếu ngày thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng nằm trong thời gian chuyển nơi hưởng, người lao động thực hiện thông báo tại tổ chức dịch vụ việc làm công nơi chuyển đến. Cần thực hiện thủ tục chuyển nơi hưởng theo Nghị định 374/2025/NĐ-CP và xác nhận hồ sơ đã được chuyển đến nơi mới; không tự ý thay đổi nơi thông báo khi thủ tục chuyển chưa hoàn tất.