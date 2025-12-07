Sở Nội vụ Phú Thọ: Rộng chức năng, quản lý toàn diện lĩnh vực nội vụ

Theo Quyết định mới của UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Phú Thọ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trên phạm vi rộng, bao trùm hầu hết các lĩnh vực cốt lõi của công tác nội vụ và nhiều mảng an sinh - xã hội.

Đầu mối tham mưu trong quản lý nhà nước về nội vụ

Sở Nội vụ được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương; địa giới đơn vị hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; cải cách hành chính; hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên; lao động, tiền lương; việc làm; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bình đẳng giới và các nhiệm vụ khác theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền.

Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

Quyết định xác định Sở Nội vụ là đầu mối quan trọng trong tham mưu tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cũng như triển khai cải cách hành chính, cải cách công vụ gắn với yêu cầu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ Trần Việt Cường (Ảnh: SNV Phú Thọ).

Trọng tâm quản lý tổ chức bộ máy và biên chế

Một nội dung lớn được quyết định xác định là nhiệm vụ của Sở Nội vụ trong quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế.

Theo đó, sở tham mưu giúp UBND tỉnh quyết định, quản lý vị trí việc làm và biên chế công chức; thẩm định, tổng hợp kế hoạch biên chế hằng năm hoặc theo giai đoạn; trình HĐND tỉnh quyết định tổng biên chế công chức của các cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh và cấp xã theo thẩm quyền.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Nội vụ thẩm định đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; tham mưu quyết định số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc từ nguồn thu sự nghiệp; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ gắn với yêu cầu nhiệm vụ và khả năng tài chính.

Quản lý tiền lương, cải cách hành chính và chính quyền cơ sở

Quyết định giao Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ quản lý chế độ tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo phân cấp.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu chủ trì xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh; theo dõi, đánh giá chỉ số cải cách hành chính; tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân; kiểm tra việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy, công vụ, tiền lương, văn thư - lưu trữ, thi đua - khen thưởng.

Đối với chính quyền địa phương, Sở tham mưu triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tham mưu phê chuẩn, điều động, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của UBND cấp xã theo thẩm quyền; hướng dẫn, kiểm tra tổ chức và hoạt động của UBND cấp xã; quản lý nhà nước đối với thôn, tổ dân phố.

Phú Thọ ra mắt sàn giao dịch việc làm (Ảnh: SNV Phú Thọ).

Quản lý địa giới, cán bộ và các lĩnh vực xã hội

Sở Nội vụ cũng được giao quản lý địa giới đơn vị hành chính, lập hồ sơ đề án thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và phân loại đơn vị hành chính; quản lý hồ sơ, mốc, bản đồ địa giới theo quy định.

Trong công tác cán bộ, công chức, viên chức, sở tham mưu tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ; tham mưu quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm và yêu cầu phát triển của địa phương.

Ngoài ra, Sở còn thực hiện quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên; bình đẳng giới; thi đua, khen thưởng; việc làm; lao động, tiền lương; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công theo quy định.

Theo quyết định, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ gồm giám đốc và các phó giám đốc; các phòng, ban chuyên môn và Ban Thi đua - Khen thưởng. Bên cạnh đó là các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, gồm trung tâm lưu trữ lịch sử, trung tâm điều dưỡng người có công và các trung tâm dịch vụ việc làm.

Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, trong tổng biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lê Đức Hạnh