Sở Nội vụ được luân chuyển, nâng lương trước thời hạn với phó chủ tịch xã

Ngày 16/1, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố, đã ký quyết định phân cấp thẩm quyền về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức. Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/1.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phân cấp thẩm quyền cho cấp sở điều động, luân chuyển, biệt phái công chức; quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao thẩm quyền UBND cấp xã được điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức (Ảnh: Công Bính).

Cấp sở được quyền quyết định xếp ngạch đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống, thông báo và quyết định nghỉ hưu đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Bên cạnh đó, cấp sở cũng có quyền quyết định thôi việc đối với công chức, xử lý kỷ luật đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý, trừ các chức danh do Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng phân cấp thêm thẩm quyền cho Sở Nội vụ thành phố ban hành quyết định tuyển dụng công chức theo kết quả phê duyệt tuyển dụng của Chủ tịch UBND thành phố.

Sở Nội vụ cũng được tiếp nhận vào làm công chức; điều động, luân chuyển, biệt phái; quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn đối với phó chủ tịch UBND cấp xã, phó chủ tịch HĐND cấp xã.

Đối với UBND cấp xã, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phân cấp chủ tịch UBND xã được điều động, luân chuyển, biệt phái công chức.

Chủ tịch UBND cấp xã cũng có quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định xếp ngạch đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống.

Bên cạnh đó, cấp xã cũng có thẩm quyền thông báo và quyết định nghỉ hưu, thôi việc đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý; quyết định xử lý kỷ luật đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý, trừ các chức danh do Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm.