Sai sót khi xử lý hồ sơ, chính quyền xã xin lỗi người dân

Ngày 9/3, lãnh đạo UBND xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã gửi văn bản xin lỗi đến ông P.N.H.S. liên quan quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Trước đó, ông S. phản ánh, ngày 4/3, ông đến Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bắc Ninh Hòa để thực hiện thủ tục chứng thực hợp đồng. Tuy nhiên, hai ngày sau, ông bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo hồ sơ đã được rút theo yêu cầu.

Theo ông S., bản thân không đề nghị rút hồ sơ nên đã phản ánh sự việc đến chính quyền địa phương để được làm rõ. Sau khi rà soát, UBND xã Bắc Ninh Hòa cho biết ngày 4/3, quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã Bắc Ninh Hòa tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận hồ sơ của ông S., với thời gian hẹn trả kết quả chiều 5/3.

Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, một công chức của Trung tâm phục vụ hành chính công đã nhập nhầm loại thủ tục trên hệ thống. Việc này khiến hồ sơ bị hệ thống xử lý sai quy trình, phát sinh thông báo rút hồ sơ, gây phiền hà cho công dân.

Sau khi phát hiện sự việc, ông Trần Trịnh Vũ Trung, Chủ tịch UBND xã Bắc Ninh Hòa, đã ký văn bản xin lỗi gửi ông P.N.H.S., đồng thời cho biết địa phương sẽ xem xét trách nhiệm của công chức thao tác sai theo quy định.

UBND xã Bắc Ninh Hòa cũng cam kết chấn chỉnh quy trình xử lý hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ để tránh xảy ra các trường hợp tương tự trong thời gian tới; đồng thời mong nhận được sự thông cảm của người dân vì sự bất tiện đã xảy ra.