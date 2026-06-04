Radar xuyên đất bắt đầu hoạt động tìm dấu vết mộ liệt sỹ tập thể

Sáng 4/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các chuyên gia thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) sử dụng thiết bị radar xuyên đất để khảo sát, tìm kiếm dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực đường Trường Chinh, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Lê Văn Anh Cường, Trưởng bộ môn Khoa Vật lý - Địa cầu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cho biết thiết bị radar xuyên đất hoạt động bằng cách phát sóng điện từ xuống lòng đất và thu nhận tín hiệu phản xạ trở lại. Dữ liệu thu được sẽ tạo thành các lát cắt địa chất, giúp nhận diện cấu trúc và những dấu hiệu bất thường bên dưới bề mặt.

Các chuyên gia đang sử dụng radar xuyên đất để quét trong lòng đất, phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ở Quảng Ngãi (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo ông Cường, công nghệ này từng được sử dụng trong dự án tìm kiếm liệt sỹ tại tỉnh Quảng Nam (nay thuộc thành phố Đà Nẵng). Từ kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất, lực lượng chức năng đã khoanh vùng và phát hiện một số hài cốt liệt sỹ tại đây. Gần đây, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng đã cử cán bộ cùng thiết bị radar đến hỗ trợ cơ quan chức năng TPHCM thăm dò tại một khu vực nghi có mộ liệt sỹ.

"Các chuyên gia và cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang quét radar xuyên đất tại khu vực đường Trường Chinh. Sau khi có kết quả ban đầu, chúng tôi sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí", ông Cường cho biết thêm.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi phác họa 2 điểm phát hiện hài cốt liệt sỹ trên đường Trường Chinh (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi).

Ông Nguyễn Xuân Thắng, thành viên nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ, cho biết việc sử dụng radar xuyên đất được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện những dấu hiệu bất thường bên dưới bề mặt. Từ các dấu hiệu này, nhóm sẽ phân tích, đối chiếu với tư liệu, bản đồ và thông tin nhân chứng đã thu thập để khoanh vùng những vị trí nghi vấn, như rãnh nước hoặc rãnh chôn cất liệt sỹ.

Theo ông Thắng, công nghệ radar xuyên đất được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia trong các lĩnh vực khảo cổ, địa chất, xây dựng và tìm kiếm các cấu trúc ngầm. Tại Việt Nam, thiết bị này cũng được ứng dụng trong một số cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ nhưng chưa được triển khai rộng rãi.

"Việc ứng dụng radar xuyên đất sẽ giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm, giảm đáng kể thời gian và chi phí so với phương pháp đào khảo sát thủ công trên diện rộng", ông Thắng cho biết.

Các chiến sỹ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện dọn mặt bằng ở dọc đường Trường Chinh (Ảnh: Phạm Hoàng).

Sáng cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ phát dọn cây cỏ, làm sạch mặt bằng khu vực trước Nghĩa trang liệt sỹ phường Đăk Cấm, phường Đăk Cấm. Việc chuẩn bị mặt bằng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia triển khai thiết bị radar xuyên đất và phục vụ cho công tác khoanh vùng, khai quật nếu phát hiện dấu hiệu nghi có hài cốt liệt sỹ.

Như Dân trí thông tin, chiều 29/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã công bố nhiều bằng chứng, tư liệu để làm rõ thông tin về khu vực nghi chôn cất tập thể các liệt sỹ hi sinh năm 1968 tại đường Trường Chinh.

Cơ quan chức năng nhận định có các rãnh mộ liệt sỹ nằm ở phía bắc và phía nam đường Trường Chinh. Đây là các chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24 (A), hi sinh ngày 2/2/1968 (sai số trước hoặc sau một ngày), số lượng 70-90 liệt sỹ.

Tại khu vực đường Trường Chinh, trong năm 2001 và 2008, người dân đã phát hiện và phối hợp cơ quan chức năng quy tập được 30 liệt sỹ. Trước những thông tin trên, Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực đường Trường Chinh, phường Đăk Cấm và phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 5/6.